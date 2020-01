DM i brydning kommer til Ballerup

Den lokale brydeklub AK DAN er værter ved dette års DM i brydning, som finder sted i Ballerup Hallen på lørdag. Foto: Kaj Bonne

Brydning På lørdag afvikles DM i brydning i Ballerup Hallen. Det er den lokale brydeklub AK DAN, der er værter.

Af redaktionen

Der er liv og glade dage i den lille idrætssal på Tapeten, hvor Atletklubben DAN holder til. Der er træningsaften for klubbens brydere – og de kommer i alle aldre.

Fra start er det de yngste helt ned til seksårsalderen, der triller rundt på måtten og forsøger at få overtaget, men der kommer også flere unge mænd dumpende efterhånden som klokken nærmer sig træningsstart.

I midten af det hele cirkulerer de to trænere, Martin Knoblauch og Kenneth Madsen, som holder styr på spilopperne på måtten.

Klubben tæller omkring 25 aktive brydere, hvoraf langt de fleste er børn i alderen 6-14 år. Men selvom ungerne stjæler opmærksomheden til hverdag, så er det faktisk de voksne brydere, der er årsag til, at avisen er på besøg. For Atletklubben DAN har fået æren af at være værter ved dette års DM i brydning, som finder sted på lørdag i Ballerup Hallen.

”Vi ansøgte om værtsskabet i år, fordi det også falder sammen med vores eget 125 års jubilæum, så synes vi, at det var meget passende,” fortæller Martin Knoblauch.

Det er kæmpestort

Når DM løber af stabelen på lørdag bliver det med deltagelse af cirka 60 seniorbrydere fra hele landet. To af dem kommer fra den lokale klub; Mehdi Najafi og Rauf Ghaytasi. Der skulle have været fire, men på grund af skader er antallet halveret.

Men sådan er det, som træner Kenneth Madsen konstaterer med et træk på skuldrene, han er nemlig én af de skadede.

Der er nu også rigeligt at se til udenfor kampmåtten, for der er meget, der skal være styr på, når man afvikler et DM.

”Det er kæmpestort for os, og vi er både beærede og stolte over, at vi fik lov at holde det i år, men det kræver selvfølgelig stor opbakning fra alle i klubben,” siger Martin Knoblauch, der især glæder sig til at se to af Danmarks helt store stjerner indenfor brydning; Fredrik Bjerrehuus og Rajbek Bisultanov samt selvfølgelig de to lokale kæmpere.

Ud over DM i brydning, hvor der både kæmpes i fribrydning og græsk-romersk brydning, kan man også opleve DM i armbrydning.

Det hele foregår på lørdag den 1. februar i Ballerup Hallen på Rugvænget 10. Der er indvejning fra klokken 9.00 og stævnestart klokken 11.00.