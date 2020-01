Priser til lokale gymnaster

Lokal gymnastikprinsesser ved Princess Cup i Valby Hallen. Fra venstre: Lucca, Isabella, Marie, Maria og Ajla. Foto: privatfoto

Gymnastik Lørdag den 18. januar var Valby Hallen forvandlet til den smukkeste balsal med de yndigste gymnastikprinsesser.

Af redaktionen

I alt 44 individuelle rytmiske sportsgymnaster fra ni klubber deltog i Princess Cup 2020 – årets eventyrlige konkurrence arrangeret af GF Øbro, hvor der ikke offentliggøres karakter, men i stedet uddeles priser.

Ballerup GF havde to debutanter med i minirækken – Isabella Lindhard-Tordrup (ni år) og Marie Jørgensen (syv år) som begge udviste stor glæde for gymnastikken.

Derudover deltog 11-årige Maria Grosser i Rekrutrækken (11-12 år) og i rækken for Pre-junior deltog Ajla Tairi (12 år) og Lucca Schmidt (13 år). For bedst dansende gymnast gik prisen til Ajla, mens Lucca modtog prisen for bedste redskabsteknik.

Næste konkurrence bliver den 8. februar klokken 10 i Taastrup Idrætscenter, hvor både individuelle og gruppe gymnaster skal konkurrere om TIK-Pokalen.