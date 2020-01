DBU hædrer Måløv Boldklub

Glade frivillige og en stolt næstformand fejrede, at Måløv Boldklub er blevet udnævnt som årets fodboldklub på Sjælland. Foto: Kaj Bonne.

Hæder Årets traditionelle frivilligfest blev til en endnu større fest, da Måløv Boldklub blev udnævnt som årets fodboldklub på Sjælland 2019.

Af Ulrich Wolf

De mange frivillige var fredag aften mødt frem i Måløv Hallen for at deltage i Måløv Boldklubs årlige frivilligfest for klubbens trænere og ledere.

Men hvad der bare var en ’almindelig’ fest blev til en decideret jubelfest, da en repræsentant fra DBU Sjælland trådte ind med diplom, pokal og en lille gave i form af et banner og nogle bolde og proklamerede, at klubben var blevet kåret til ’årets klub på Sjælland’.

Det medførte store jubelbrøl og højlydte klapsalver og det var en stolt næstformand, der fik overrakt pokalen og diplomet.

Der er da også en grund til jubelen, for det er ’kæmpestort’ for en klub som Måløv Boldklub at få den fornemme hæder.

”Det er kæmpestort for os og et stort skulderklap til de mange frivillige. Det er dem, som skaber klubben og gør den til det, den er og har skabt den vækst vi har oplevet,” siger Brian Rasmussen, formand for Måløv Boldklub.

Plads til alle

I indstillingen til DBU havde Måløv Boldklub lagt vægt på klubbens store medlemsvækst på 30 procent på et år og det faktum, at Måløv Boldklub er en klub, der favner bredt. Man satser på alle, uanset alder, køn og forudsætninger. Det vigtigste er, at udbrede kendskabet og interessen for sporten.

Og det er netop, hvad DBU Sjælland har lagt vægt på i deres bedømmelse.

På DBU Sjællands facebook-side rammer man det godt ind:

”Årets Fodboldklub i DBU Sjælland er: Medlemsvækst, pigefodbold, drengefodbold, gåfodbold, fodboldfitness, masser af frivillige, trænere på DBU-uddannelse, sammenhold, plads til alle og meget mere. Måløv BK er ikke en breddeklub, ej heller en eliteklub, men en fodboldklub,” lyder det.

Klubbens ledelse har siden december vidst, at man var blevet udvalgt som årets klub, men det lykkedes at holde det hemmeligt indtil denne fredag aften.

”Folk var meget overraskede og de gik helt amok, da det skete. Men det er også vigtigt for os som klub, for det er netop en anerkendelse af det store arbejde der bliver gjort for at skabe en klub, der er for alle og hvor vi først og fremmest vil udbrede interessen for sporten, uanset forudsætninger, køn og alder,” siger Brian Rasmussen.

Danmarks bedste

Selvom Måløv Boldklub har sat mange skibe i søen og har fået hæder for det, så vil man nu først og fremmest gå efter at forfine det man kan.

”Vi udvikler os hele tiden, men vi skal heller ikke bare opfinde noget for at opfinde noget. Nu skal vi også sørge for at optimere det vi kan og gøre det endnu bedre. Der er desuden en landsdækkende konkurrence, hvor alle klubber i regionerne indstiller sig til at blive den bedste klub i Danmark. Den vil vi gerne gå efter,” siger en tydeligt stolt Brian Rasmussen oven på den store dag.

Hæderspokaler

Ved frivilligfesten fredag blev der traditionen tro også uddelt hæderspokaler til nogle af dem, der fortjener et lille ekstra skulderklap.

Årets Leder blev Nicoline Lynn. Hun fik pokalen blandt andet for hendes store arbejde med nyt medlemssystem og ny hjemmeside – men også for hele hendes modtagelse og exit på trænere

Årets MB´er blev Christian Jørgensen. Han fik pokalen for sit store praktiske arbejde i klubben, hvor man altid kan regne med hans hjælp til både stort og småt.

Årets Træner blev delt mellem to: Jimi Nielsen og Martin Engberg. Klubbens siamesiske tvillinger har gjort det rigtig flot med U12’s bedste spillere og har flot ført dem op i den bedste række på Sjælland.

De to bruger rigtig meget tid i klubben, og kan takket være nogle fantastiske trænerkollegaer stikke snuden lidt frem med de her drenge, lød det blandt andet i begrundelsen.