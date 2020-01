Kan der bare ikke blive bygget tæt nok for politikerne?

Debat Hermed stor tak til Tom Nielsen for i egenskab af bestyrelsesmedlem i Ballerup Ejendomsselskab i et læserbrev i Ballerup Bladet i sidste uge at kaste lys over en del af processen omkring Ellebo, som vi udenforstående ikke har været vidende om.

Af Jesper Lund, Roasvej 36A, Ballerup