Grantoftegaard har stor værdi for Ballerup

Debat Den økologiske gård Grantoftegaard er en vigtig arbejdsplads og et vigtigt uddannelses sted for mennesker, der har behov for andre muligheder end dem det almindelige arbejdsmarked og det almindelige uddannelsessystem tilbyder.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten