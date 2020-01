Inspiration til borgerinddragelse

Debat Det går godt i Ballerup Kommune på mange områder, men måske kunne man alligevel lade sig inspirere af den udvikling man ser i blandt andet Gentofte og i Region Hovedstaden, hvor man opretter såkaldte midlertidige opgaveudvalg, hvor man inddrager almindelige borger, der så sammen med nogle politikere og embedsmænd får ansvaret for en lille del af budgettet, hvor de så udvikler lokale ideer om for eksempel grøn udvikling, fokus på udviklingen hos børn og unge med mere.

Af Annette Randløv (B), Regionsrådsmedlem Hovedstaden for Radikale

I Gentofte sad den tidligere chef for Ikea med i et sådant råd og kom med en ide om, hvordan man hurtigt fik flygtninge til at starte i virksomheden og så lære dansk på arbejdspladsen. Det gav flotte resultater med flygtninge, der hurtigt dannede netværk, deltog i DHL-stafet med mere.

I Region Hovedstaden er der nedsat fire udvalg, hvor man i det ene har unge fra psykiatrien med til rådgive om, hvordan man bedst skruer tilbud til denne gruppe sammen.

Som processen er nu sidder der fem-syv politikere i et udvalg og behandler sager, fremlagt af embedsværket. 98 procent af disse sager glider sådan set lige igennem, så det nye er, at man kan inddrage brugere eller borgere med særlige kompetencer og dermed få løsningerne endnu tættere på dem, det handler om.

Jeg tror, der er mange borgere i Ballerup, som har særlig viden på mange af de områder, kommunen har ansvaret for, og jeg tror, mange lettere ville kunne overkomme at være med i et mindre og afgrænset udvalg fremfor at skulle gå ind i kommunalpolitik på hel- eller deltid.

Så jeg er spændt på at se, om det er en ide, vi vil tage til os her.