Angrebet af vild rovfugl midt i Ballerup

Den hidsige og tilsyneladende noget forårsforvirrede musvåge, som angreb Anne Preus på sin ellers fredelige gåtur ved Vestbuen og Præstevænget. Foto: Privatfoto: Anne Preus.

Dramatisk En hel almindelig tur fra nyttehaven blev en voldsom oplevelse for Anne Preus, da hun ved Vestbuen blev overfaldet af en vild rovfugl.

Af Ulrich Wolf

Det begyndte som en ganske almindelig tur for Anne Preus, da hun gik ad Vestbuen på vej mod sit hjem på Præstevænget.

Men det blev det bestemt ikke ved med at være. For da hun kom til tunnellen ved Vestbuen og var på vej under, mærkede hun pludselig noget nærme sig bagfra. Øjeblikket efter blev hun korporligt overfaldet af en stor ørnelignende rovfugl. Den gik ganske enkelt til angreb på hende.

”Jeg var på vej hjem fra min nyttehave ved banen og havde en pose affald i hånden, da fuglen angreb posen. Den lignede en ørn og var rigtig stor. Jeg havde affaldsposen i hånden, så jeg kastede en kartoffelskræl til den, men den var ligeglad. Den satte sig foran mig og kiggede på mig. Da jeg begyndte at gå, fløj den op og angreb mig. Den hakkede mig i hovedbunden så, det begyndte at bløde. Jeg blev rigtig bange,” siger Anne Preus.

Hun måtte derefter gå baglæns for at holde øje med fuglen, der fløj fra træ til træ i et stykke tid og decideret fulgte efter hende. Hun tog derfor også billeder af ’stalkerfuglen’, så man kan se, hvilken fugl der er tale om.

Det sidder i mig

”Efter et stykke tid, hvor den havde forfulgt mig, blev dens opmærksomhed fanget af noget andet, og den fløj væk.

Men jeg var virkelig rystet og måtte efterfølgende gå til lægen for at få tjekket det sår, jeg fik i hovedbunden efter dens næb. Jeg fik også en stivkrampevaccination, bare for en sikkerheds skyld,” siger en tydeligt chokeret Anne Preus, som et par dage efter stadig har oplevelsen siddende i sig.

”Jeg vil gerne advare andre, for det var skæmmende. Jeg ved ikke, hvorfor den angreb mig. Jeg havde en pelskrave på min jakke, måske troede den, jeg var en stor kanin, ” siger Anne Preus, som frygter, at den gale fugl vil angribe et barn.

Unormal adfærd

Fuglens adfærd er da også ganske unormal lyder det fra Ballerup kommunes natureksperter.

”Først og fremmest kan vi konstatere, at det er en musvåge. Det er tydeligt med den ’borgmesterkæde’ den har om halsen, selvom den kan forveksles med en fjeldvåge. Men dens adfærd er meget mærkelig. Det sker hvert år, at mennesker bliver angrebet af musvåger, men det er i ynglesæsonen, hvor de forsvarer deres reder, og det er ikke nu,” fortæller naturmedarbejder i Ballerup Kommune, Thomas Christensen.

Men der er formentlig ikke en psykisk syg fugl løs i Ballerup. Der er en er naturlig forklaring, hvis man spørger Michael Fallesen, naturvejeder i Ballerup Kommune.

Tror det er forår

”Det er en meget usædvanlig adfærd. Men den virker forvirret. Jeg har konsulteret Dansk Ornitologisk Forening og vi hælder til, at det handler om, at fuglen simpelthen er blevet snydt af vejret. Det er fordi, den tror det er forår. Og når det er forår, så skal de finde deres territorium og det forsvarer de. Det kan have været derfor. De angriber normalt kun mus og små dyr, så hvorfor den er gået efter et menneske er uklart. Men jeg er ret sikker på, at det handler om, at den vil forsvare sit territorium,” siger Michael Fallesen.

Selvom Anne Preus frygter for gentagelsestilfælde, så vil Ballerup Kommune afvente, inden man eventuelt vil tage affære og gøre noget ved fuglen.

”Rovfugle som musvåger er fredede i klasse A. De kan ikke være mere fredede, så vi kan ikke gøre noget umiddelbart. Det er Naturstyrelsen, der i sidste ende kan give tilladelse til, at man fjerner den. Vi har indtil videre kun det ene tilfælde, men det er klart, at hvis vi hører om flere tilfælde af folk, der er blevet overfaldet af fuglen, så må vi skride ind. Det er et byområde, og folk skal naturligvis kunne gå på gaden i fred,” siger Michael Fallesen.