Prisfest i Baltoppen

Formand for Skovlunde Byteater, Michael Ellebye, var på scenen for at modtage årets kulturpris, som gik til byteatret. Prisen blev overrakt af kultur- og fritidsudvalgsformand Charlotte Holtermann og direktør for Danske Bank i Ballerup, Morten Skovboe.

Ildsjæle i det lokale kultur- og idrætsmiljø blev hyldet fredag aften, hvor der blev uddelt både priser og penge ved et stort arrangement i Baltoppen LIVE

Af Mia Thomsen

Fredag aften var der fyldt godt op i Baltoppen LIVE, hvor kommunen holdt sin årlige prisfest for det lokale kultur- og idrætsliv.

Der skulle uddeles hele fire priser; kulturprisen, talentprisen samt ’årets leder’ for henholdvis idrætsforeninger og øvrige foreninger. Så der var ikke langt mellem klapsalverne på den festlige aften.

Kulturprisen

Ballerup Kommunes kulturpris gik i år til Skovlunde Byteater. Formand Michael Ellebye modtog prisen, der i fællesskab blev overrakt af formanden for kommunes kultur- og fritidsudvalg Charlotte Holtermann og direktør for Dansk Bank i Ballerup, Morten Skovboe. Med kulturprisen følger nemlig også en check på 20.000 kroner fra Danske Bank.

Skovlunde Byteater fik kulturprisen, da de i mange år har haft stor betydning for Skovlundes identitet og er kendt for deres store festlige forestillinger på friluftsscenen i Skovlunde Bypark hver sommer.

Unge musiktalenter

Hvis man har fulgt med i musikprojektet Mere Monitor, er man også stødt på de unge mennesker, der nu udgør bandet Bree, som blev hædret med årets talentpris.

Brianne, Kian, Mikkel og Kevin måtte på scenen – både for at optræde og for at tage imod prisen, der var ledsaget af en check på 5.000 kroner fra Danske Bank i Ballerup.

De fire unge har en bred musiksmag og lader sig inspirere af musikgenrer som soul, blues, r’n’b, jazz og pop i deres musik, som alle gæsterne ved fredagens prisfest fik en lille smagsprøve på.

Årets leder fra SIF

Martin Jönsson blev i år hædret med prisen som årets leder for idrætsforeningerne. Martin fik prisen for sit store engagement i Skovlunde Idrætsforening Håndbold og Gymnastik.

Her har Martin blandt meget andet lagt et stort arbejde i, at klubbens ungdomsafdeling og seniorafdeling har fået skabt et fællesskab. Derudover har Martin også været med til at stable nye aktiviteter på benene i foreningen.

Sigfred fra skakklub

Prisen som årets leder for øvrige foreninger gik i år til Sigfred Haubro fra BMS Skak. Foreningen holder til på Tapeten, og Sigfred har lagt et stort engagement i foreningen – særligt på ungdomssiden – og har samtidig arbejdet med skaksporten på nationalt og internationalt plan.

Sigfreds arbejde i løbet af årene har også været med til at sætte den lokale skakklub på danmarkskortet, og derfor fik han prisen i år.

Pengeregn

Traditionen tro bød aftenen også på uddeling af penge fra Team Ballerup til de lokale eliteforeninger – og her kom de helt store checks frem. I år blev der uddelt i alt 670.000 kroner i støtte til talent- og eliteudviklingsarbejdet i de fem foreninger, der i år fik penge.

Ballerup Skytteforening, Dansk Bicycle Club og Svømmeklubben Triton fik hver 145.000 kroner, Ballerup Skovlunde Fodbold fik 125.000 og Basketballklubben BMS Herlev fik 110.000.