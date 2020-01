Et nyt liv for Nicklas

Nicklas Olsen blev ganske overrasket, da to repræsentanter fra Make-A-Wish Danmark overrakte ham en ny computer.

18-årige Nicklas Olsen fra Måløv er født med hjertefejl og har hele livet kæmpet med begrænsninger og operationer. Tirsdag fik han en kærkommen overraskelse.

Af Ulrich Wolf

Han anede det simpelthen ikke. Både forældre, skolelærere og venner havde holdt tæt, så det var en gedigen overraskelse, da Nicklas Olsen fra Måløv tirsdag morgen sad i sin 10. klasse på ordblindeinstituttet i Skovlunde og forberedte sig på time. Ind trådte forældre, venner og et par repræsentanter fra foreningen Make-A-Wish med en gave, en helt ny bærbar computer, en flot kage og et par rosende ord.

Årsagen var, at Nicklas i efteråret blev indstillet til at få en opmuntring fra Make-A-Wish Danmark for sin sygdomshistorie og sin måde at tackle den på.

Et blåt barn

Nicklas Olsen er født med hjertefejl, den såkaldte Steno-Fallots tetralogi, hvilket blandt andet gør, at han er født uden hjerteklapper.

Det har betydet, at han i mange år ikke har kunnet deltage i de samme aktiviteter som sine kammerater. Bare den mindste anstrengelse har betydet hjertebanke og smerter. Desuden har han være igennem flere operationer, senest i efteråret, hvor han efter en mange timer lang operation, fik nye hjerteklapper.

”Nicklas er et såkaldt ’blåt barn’ og han måtte allerede som tre måneder gammel gennemgå sin første store operation. Det var hårdt ikke at vide, om vi fik ham at se igen,” siger Nicklas mor, Jeanette.

Givet et nyt liv

Nicklas har altså levet uden hjerteklapper i næsten 18 år indtil en donor gav ham nogle nye i efteråret. Lige inden blev han indstillet til en overraskelse fra Make-A-Wish, kort inden han fyldte 18 år, for man kan kun få ønsker opfyldt hvis man er under 18 år, og han havde tre klare ønsker, hvis han skulle blive godkendt og være heldig.

”Fordi jeg ikke har kunnet deltage i samme aktiviteter som andre, har jeg fundet en del venner via computerspil. Derfor ønskede jeg mig også en computer eller en ny telefon. Men jeg anede ikke, om jeg ville vinde, så da de troppede op på min skole, var det en kæmpe overraskelse. Det betyder meget for mig, det er på en eller anden måde en stor anerkendelse,” siger Nicklas, som også er rigtig glad for, at operationen gik godt. Det har givet ham et helt nyt liv.

”Det betyder helt vildt meget, at jeg har fået mine hjerteklapper. Jeg kan både løb og cykle. Det er noget helt nyt og jeg nyder det. Så gør det ikke så meget, at jeg har fået et stort ar,” siger Nicklas og viser det lange ar, der løber fra brystet og ned på maven.

Fri fremtid

Den nye computer er en ganske passende gave, for fremtidsplanen er på plads hos Nicklas. Når han er færdig med 10. klasse til sommer, vil han begynde at læse datakommunikation på Next og han ser frem til at kunne gøre det mere ’frit’ selvom sygdommen stadig er der.

”Hjerteklapperne skal udskiftes igen om 5-10 år, og jeg skal gå til kontrol hvert år. Men det vigtigste er, at jeg nu kan leve mere normalt og denne gave betød meget,” siger Nicklas, som i øvrigt blev indstillet til overraskelse blandt andet af sin gode veninde Victoria, der selv har levet med hjertesygdom og fik et ønske opfyldt for nogle år siden.

”Hun har været en støtte for mig og var også med, da jeg fik gaven. Det har hjulpet meget,” siger Nicklas, der efter 18 hårde år med en måske ikke så kendt, men ikke desto mindre svær sygdom, nu kan trække vejret lidt friere i fremtiden.

Faktaboks: Om Make-A-Wish

Make-A-Wish Danmark opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Foreningen blev stiftet i 1999 af Erik Buus under navnet Ønskefonden og har siden 2001 opfyldt ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år med bopæl i Danmark, som lider af en livstruende sygdom.

I Danmark har Make-A-Wish Danmark ca. 500 medlemmer – private, virksomheder eller foreninger. Der er til dato opfyldt over 1.900 ønsker i Danmark.

Kilde: Makeawish.dk