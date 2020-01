Tandbørsten kom på førstepladsen

Copenhagen Nature, der består af business-eleverne Victor Nicolai Wiese, Rikke Stenberg Carlsen, Malou Egeskov, Zara Esma Kaya og Frederik Fleck, løb med en førsteplads i de regionale mesterskaber i iværksætterkonkurrencen Company Programme.

Businesselever fra Ballerup vandt de regionale mesterskaber med deres miljøvenlige bambustandbørste.

Af Mia Thomsen

Fem unge iværksættere fra NEXT Ballerup stillede i sidste uge op til de regionale mesterskaber i iværksætterkonkurrencen Company Programme.

De fem, som vi også skrev om her i avisen for et par uger siden (artikel: Businesselever på tandbørsteeventyr), har udviklet en miljøvenlig bambus-tandbørste, der kan genbruges og Copenhagen Nature, som de kalder deres virksomhed, gjorde det intet mindre end fremragende i konkurrencen.

Med en god forretningssans og innovativ idé pitchede de fem sig til en sejr i det regionale mesterskab på Company Programmes entreprenørskabsmesse, som er startet af Fonden for Entreprenørskab.

Den miljøvenlige bambustandbørste sikrede dem Nordeas særpris på 4.000 kroner og en plads til den nationale salgsmesse, der afholdes i Odense den 5. og 6. februar, hvor de skal dyste mod elever fra hele landet.

I alt deltog 83 innovative elevvirksomheder i den regionale konkurrence i sidste uge, hvor deres meget forskelligartede forretningsideer blev bedømt af dommere fra erhvervslivet.

Faktaboks:

Company Programme er et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode ideer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter.

Undervejs i forløbet har elevholdene mulighed for at

deltage i regionale og nationale konkurrencer, hvor de præsenterer deres idéer over for professionelle erhvervsfolk, som optræder som dommere.

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993, og er en del af Fonden for Entreprenørskab. I dag deltager cirka 4000 elever fra hele landet i forløbet hvert år.

Kilde: www.cp.ffe-ye.dk