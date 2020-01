Grantoftegaards gårdbutik er lukket

Grantoftegaard har lukket gårdbutikken, men regner med at åbne igen til foråret. Arkivfoto: Kaj Bonne

En læser skrev til avisen i sidste uge, da han undrede sig over, hvorfor skiltet til Grantoftegaards økologiske gårdbutik var blevet fjernet.

Af Mia Thomsen

”Onsdag den 22. januar klokken godt 12 var jeg på hjem fra møde i Pederstrup og stod i krydset ud til Baltorpvej, da der samtidig var en bobcat der lige løftede vejskiltet med henvisning til økologisk butik op, og trillede tilbage mod Pederstrup med skiltet. Hvorfor denne manøvre. Har man bare nedlagt butikken? Og hvorfor så det?” skrev Jørgen Bragge undrende til Ballerup Bladet.

Så vi fik naturligvis fat i Grantoftegaards direktør Tanja Höper, som kunne bekræfte, at gårdbutikken er lukket – dog kun midlertidigt, understreger hun:

”Den dejlige økologiske gårdbutik lukker for en forhåbentlig kort periode. Årsagen til lukningen er organisatoriske omstruktureringer og et stort ønske om at finde nogle samarbejdspartnere, der har mod på økologisk og bæredygtig butiksdrift. Forhåbningen er, at gårdbutikken kan slå dørene op til foråret for at tage imod alle de dejlige gæster og besøgende,” skriver hun i et svar til avisen.

Grantoftegaard er i øvrigt på dagsordenen til denne uges kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne skal diskutere et ønske fra Grantoftegaards bestyrelse, om at nedbringe antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Grantoftegaards bestyrelse fra tre til én. Så den sag kan I læse mere om i næste uges avis.