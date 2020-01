Ny støttecafé for kræftramte og pårørende

Det er Støtte- og Frivilliggruppen under Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Ballerup, der driver den nye café.

I næste uge åbner Kræftens Bekæmpelse en lokal patientstøttecafé i Sundhedshuset i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Når man er – eller tidligere har været – ramt af kræft, kan det være rigtig rart at mødes med ligesindede. Det samme gør sig gældende for pårørende til kræftramte.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse besluttet at åbne en lokal patientstøttecafé i Ballerup – en café der får til huse i Sundhedshuset på Gl. Rådhusvej.

Patientstøttecaféen er for kræftpatienter eller pårørende, der har behov for en snak om egen eller pårørendes situation. Der vil være mulighed for en personlig snak med en af de erfarne frivillige samt socialt samvær med andre kræftpatienter og pårørende.

Caféen er et gratis og uforpligtende tilbud og åben for alle kræftpatienter eller pårørende. Man skal hverken bestille tid eller melde sin ankomst, man dukker bare op, hvis man har tid og lyst.

Det er Kræftens Bekæmpelses lokalforenings ’Støtte- og Frivilliggruppe’, der driver caféen, som holder åbent for første gang tirsdag den 4. februar.

Der vil være åbent i patientstøttecaféen alle tirsdag eftermiddage i lige uger samt fredag formiddage i ulige uger.

Caféen ligger i Sundhedshusets undervisningskøkken, hvor der er indgang fra skolegården via indgang H, og fra Parkvej indgang F. Der er mere info på Cancer-ballerup.dk.

Faktaboks: Åbningstider

Patientstøttecaféen vil have til huse i Sundhedshuset, Gl Rådhusvej 13, 2750 Ballerup.

Der er åbent tirsdage i lige uger, kl. 16:30-18:30 samt fredage i ulige uger, kl. 11:00-13:00.