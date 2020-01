Erindringscafe om byen i forandring

Der er lagt op til en tur i tidsmaskinen, når Ballerup Bibliotek sætter fokus på Banegårdspladsen og udviklingen omkring den. Foto: Ballerup Museum

Banegårdspladsen er næsten færdig efter flere års renovering. På Ballerup Bibliotek sætter museet i februar som en del af udviklingsprojektet 'Byen i forandring' spot på Banegårdspladsen.

Af Mia Thomsen

Fra lørdag den 1. februar til lørdag den 29. februar kan man i bibliotekets åbningstid opleve et lille udstillingsspot om Banegårdspladsens historie. Gennem ord, billeder og genstande fortælles historien om pladsen som centrum for stationen og på udviklingen af området i dag.

Det første konkrete arrangement er erindringscafe Husker du? – rundt om Banegårdspladsen, torsdag den 6. februar klokken 14-16 på Ballerup Bibliotek.

I forlængelse af udstillingsspottet om Banegårdspladsen, tager museets medarbejdere gæsterne med på en tidsrejse gennem området omkring stationen.

De har været i billedarkivet og af sted med et kamera under armen, så der er mulighed for at se billeder fra pladsen fra år 1900 til i dag. Man kommer omkring stationen, posthuset, biblioteket, apoteket, centret og naturligvis busser og tog gennem tiden.

Efterfølgende er der erindringssnak om området over en kop kaffe og kage. Arrangementet er gratis, men husk tilmelding via bib.ballerup.dk.