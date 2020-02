Natur og studieboliger

læserbrev Campusbyggeriet ved Sømosen har skabt bekymring for naturen ved tilflytningen til området. Jeg deler ønsket om mere og bedre natur, for naturen er vigtig og vi skal passe på den natur vi har.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

De undersøgelser der er lavet i Sømosen viser, at området har begrænset naturmæssig værdi – også selv om der findes arter, der hører til de mere sjældne.

Men grønne områder har værdi og jeg vil gerne takke for de mange henvendelser i denne årelange proces, for de er både blevet læst og hørt og nogle af de fremsatte ønsker kan tydeligt ses i det kommende byggeri – der er etableret nye paddevenlige vandhuller og byggeriet holdes uden for Søbeskyttelseslinjen.

Campusbyggeriet i Sømosen tilvejebringer nogle af de boliger de studerende mangler på DTU. Og Selve Byggeriet er både energi, miljø,- og klimavenligt.

Fremadrettet vil vi få et bedre overblik over naturens kvalitet og potentialer. Det sker med den kortlægning forvaltningen nu sætter i gang for hele Ballerup Kommune. En indsats der betød rigtig meget for mig, at få med i budget 2020 og som jeg er glad for at alle partier bakker op om.