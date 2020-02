Borgerdrevne forslag er kun en halv løsning

læserbrev På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog vi, at borgere kan indsende forslag, med støtte fra 450 stemmeberettigede, til kommunalbestyrelsens behandling.

Af Johan Müller (A), medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Det er et meget fint initiativ, der minder om de ”borgerforslag” Folketinget har. Men selvom jeg bifalder forslaget, så er det ikke med armene over hovedet.

For i virkeligheden, havde jeg håbet, at der ikke var behov for det. Jeg ser nemlig behovet for borgerforslag, som et udtryk for, at mange borgere ikke føler, at de har indflydelse på de demokratiske processer. Dét er demokratisk problem.

Også andre steder ser jeg vores demokrati halte lidt. Mange borgere, føler sig ikke hørt, når vi træffer beslutninger på rådhuset. Og i vores store boligområder er stemmedeltagelsen lavere, end andre steder i kommunen.

Så nu vil jeg prøve noget vovet. Jeg vil påpege et problem, men jeg er enormt usikker på, hvordan vi løser det. Vi har behov for en lokal ’demokratipakke’.

I den kommende tid vil jeg arbejde med at finde forslag, der styrker demokratiet i vores kommune. Jeg håber, at Ballerup Bladets læsere vil bidrage med gode idéer og forslag. Enten her i spalterne, på mail, facebook eller telefon. Vi har et godt demokrati, i Danmark og i kommunen, men det skal styrkes, ellers slår det revner.