Stærkt felt klar til 3-dagesløb

cykling Som erstatning for det aflyste 6-dagesløb har DBC stablet et 3-dagesløb på benene i Ballerup Super Arena.

Af Redaktionen

18 par med ryttere fra syv forskellige nationer er med i herrernes elitefelt i det første 3-dagesløb i Ballerup Super Arena i weekenden.

På startlisten er både verdensstjerner som de nykårede World Cup-vindere Yoeri Havik og Jan Van Schip, World Tour-rytterne Casper Pedersen og Cess Pol, et stærkt hollandsk/polsk par bestående af Wim Stroetinga og Wojciech Pszczolarski, østrigerne Andreas Müller/Stefan Mastaller og naturligvis par nummer syv bestående af Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen.

Men der er også unge supertalenter på startlisten, som for eksempel vinderne af U23 løbet ved Berlins 6-dagesløb, Frederik Egehus/Marcus Sander Hansen, kometerne Robin Skivild/Frederik Wandahl og de danske U19-mestre Carl Frederik Bevort og Adam Holm Jørgensen.

Matcher Berlin-feltet

“Jeg mener helt klart, vi kan matche det felt, de kører med i 6-dagesløbet i Berlin. Vi har verdensklasseryttere og kæmpe talenter på startlisten”, lyder det fra DBCs sportschef Kenneth Røpke og fortsætter:

“Vi er stolte over at kunne præsentere 18 stærke par. Det er et internationalt felt på højt niveau, og vi glæder os til tre dage med verdensklasse cykling”.

Dørene til DBCs 3-dagesløb i Ballerup Super Arena åbner fredag den 7. februar klokken 17. Der køres både et miniløb, et talentløb samt for herre og kvindeelite.

Blandt weekendens højdepunkter kan nævne en handicapjagt over 75 kilometer lørdag aften og en finalejagt over en time søndag. Desuden køres der Derny, omgang på tid og meget andet.

Man kan se mere og købe billetter på DBC3dages.dk.

Herreelitefeltet til 3-dagesløb 2020:

1: Wim Stroetinga (NED)/Wojciech Pszczolarski (POL)

2: Bartosz Rudyk/Damian Slawek (POL)

3: Andreas Müller/Stefan Mastaller (AUT)

4: Julius Dominick/Felix Hapke (GER)

5: Rasmus Bøgh Wallin/Tobias Mørch Kongsted (DEN)

6: Frederik Egehus/Marcus Sander Hansen (DEN)

7: Oliver Wulff Frederiksen/Michael Mørkøv (DEN)

8: Robin Skivild/Frederik Wandahl (DEN)

9: Casper Pedersen (DEN)/Cess Pol (NED)

10: Carl Frederik Bevort/Adam Holm Jørgensen (DEN)

11: Hans Pirus/Mortitz Augenstein (GER)

12: Arne Birkemose/Anders Fynbo (DEN)

13: Yoeri Havik/Jan Van Schip (NED)

14: Matthias van Beethoven (BEL)/Stephen Bradbury (GBR)

15 Denis Rugovac/Ludek Lichnovsky (CZE)

16: Marckus Njor/Benjamin Hertz (DEN)

17: Ludvig Anton Wacker/Tobias Aagaard Hansen (DEN)

18: Emil Schandorff/Nicolaj Mengel (DEN)