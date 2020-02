Politiet efterlyser overfaldsmand

Foto af den formodede gerningsmand. Billedet stammer fra overvågningskameraerne ved hæveautomaten i Smørum Centret.

politi Nordsjællands Politi efterlyser gerningsmanden til et voldeligt overfald begået søndag den 8. december i Smørum Centret.

Af Redaktionen

Natten til søndag den 8. december 2019 blev en mand overfaldet i Smørum Centret efter en batalje angående betalingen af en køretur fra København til Smørum.

Overfaldet resulterede blandt andet i en brækket næse samt en stor flænge i mandens baghoved, og Nordsjællands Politi efterlyser nu den formodede gerningsmand bag, der højst sandsynligt var chaufføren i den bil, som havde fragtet manden fra København til Smørum.

“Vi har under vores efterforskning blandt andet været i kontakt med de relevante taxaselskaber, hvilket desværre ikke har resulteret i en identifikation af gerningsmanden, og bilen kan derfor muligvis have været en pirattaxa, eller en taxa, der kørte uden taxameteret tændt. Af den årsag prøver vi nu i stedet af efterlyse den formodede gerningsmand i offentligheden,” fortæller politikommissær Camilla Priegel fra Nordsjællands Politi.

Foruden billederne af den formodede gerningsmand, der stammer fra videoovervågningen ved en hæveautomat i Smørum Centret, følger der også et signalement af den formodede gerningsmand, der beskrives som:

• Mand

• Indisk/pakistansk/asiatisk af udseende

• 30-35 år

• 170-175 cm

• Sort, kort, kraftigt hår

• Spinkel af bygning

“Vi vil selvfølgelig gerne have en snak med den formodede gerningsmand, hvilket er grunden til, at vi tager det relativt store skridt, det er at offentliggøre billeder af ham. Borgerne plejer at være eminente til at hjælpe os i denne slags sager, og jeg håber, at der også denne gang er nogen, som kan genkende den efterlyste,” siger Camilla Priegel.

Hvis du mener at vide noget, der kan være relevant for sagen, skal du henvende dig til Nordsjællands Politi via mail på lsk004@politi.dk eller telefon 114.