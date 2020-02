Millioner på vej til svømmebad

Modelfoto: Colourbox

Det lille svømmebad på Torvevej i Skovlunde trænger til en kærlig hånd. Nu afsætter politikerne to millioner kroner til at renovere den.

Af Ulrich Wolf

Mange års brug har sat sine spor på det lille svømmebad på Torvevej i Skovlunde. I foråret 2019 gennemgik Ballerup Kommune bassinet og konstaterede, at en del renovering var nødvendig for at man fortsat kunne bruge hallen.

Fliserne under vandlinjen, vandbehandlingsanlægget og ventilationen skal alt sammen udskiftes, og det beløber sig til omkring to millioner kroner. De penge har politikerne nu bevilget, så svømmebadets brugere snart kan genoptage deres aktiviteter.

Renoveringen vil gå gang hurtigst muligt og efter planen skal bassinet være klar til brug igen i midten af august 2020.

I mellemtiden skal brugerne benytte andre faciliteter, som eksempelvis East Kilbride Badet i Ballerup.