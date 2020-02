Sømose-planer får politisk grønt lys

Campus-planerne for Sømosen og DTU er nu rykket tættere på, efter den nye lokalplan er blevet endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Politikerne har nu godkendt den endelige lokalplan for Sømosen og DTU-campus-planerne. Naboer føler sig ikke hørt og mener, at processen hele vejen igennem har været spil for galleriet.

Af Ulrich Wolf

Den efterhånden langstrakte og ophedede sag om campus-planerne ved Sømosen og DTU er næsten nået til vej ende. I hvert fald hvis det står til lokalpolitikerne. Mandag aften godkendte en enig kommunalbestyrelse den nyeste lokalplan efter endt høring.

Der var kommet i alt 37 høringssvar, der primært udtrykte bekymring for forholdet mellem byggeriet og naturen i området.

Mange naboer frygter, at der vil blive bygget indenfor den nye søbeskyttelseslinje eller i den fredede natur, hvilket Ballerup Kommune afviser. Man har gennemført et såkaldt magelæg, der betyder, at Ballerup Kommune har ’overtaget’ de områder indenfor søbeskyttelseslinjerne og dermed sikret sig, at der ikke uden kommunens tilladelse og en lokalplan kan bygges i de natursårbare områder.

Dertil kommer, at man i kølvandet på den tidligere kritik har trukket en ny søbeskyttelseslinje, hvor byggeriet nu skal holde sig udenfor, og dermed kunne alle politikere uden tøven godkende den nye plan endeligt.

”Der mangler ungdomsboliger i kommunen og det får vi med det her byggeri. Det ligger udenfor søbeskyttelseslinjen, så der bliver plads til dyrelivet og naturen. Man skal altså også huske, at vi ikke har at gøre med unik natur, kun med rekreativt. Det er der også brug for, men det er ikke fredet eller nogen speciel natur. Jeg synes, der er blevet lyttet til naboerne og til borgerne i denne sag, og jeg synes faktisk, at det er et fint projekt,” siger Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Afventer klagesag

Men at klimaets højeste røst i det lokale politiske billede roser projektet, formilder ikke naboerne i borgergruppen ’Bevar Sømosen’. De mener ikke, at de er blevet hørt og mener, at hele processen har været spil for galleriet.

De har allerede sendt en klage til Planklagenævnet, fordi de ikke mener, at Ballerup Kommune har foretaget en ordentlig miljøvurdering.

”Vi har sendt en klage allerede i oktober måned, der går på, at der ikke er foretaget en ordentlig miljøvurdering. Der er mange aspekter, som vi ikke mener, er blevet vurderet ordentligt. Men vi har ikke hørt noget om, hvor sagen står, så vi afventer stadig,” siger Anja Broenel fra Bevar Sømosen, som har fået oplyst, at der er 20 måneders behandlingstid i nævnet.

Klage eller ej, så mener naboerne fortsat ikke, at de er blevet hørt i en sag, der efter deres mening har været besluttet fra begyndelsen.

Spil for galleriet

”Jeg er trist over, de konsekvenser det vil have for naturen i området. Med det fokus, der er på klima, forstår jeg ikke, at man vil gennemføre det på denne måde,” siger Anja Broenel, som pointerer, at det ikke handler om modstand mod studieboliger.

”Vi har intet imod, at der kommer boliger til de unge mennesker. Men der bliver jo tale om både studiebolig og familieboliger. Der er udlagt et område til kommende familieboliger, der sikkert skal være med til at finansiere projektet og det giver jo et helt andet projekt. Vi synes, at hele processen har været spil for galleriet, og at alle høringer, borgermøder og debatter har været ligegyldige. Det har været besluttet på forhånd,” siger Anja Broenel.

Gruppen overvejer, om de vil sende endnu en klage til Miljøklagenævnet over antallet af boliger, men under alle omstændigheder vil man ikke give op.

”Vi vil holde skarpt øje med det område, der er reserveret til nye familieboliger. Hvis der bliver den mindste afvigelse ud fra det aftalte, så vil vi påpege det,” forsikrer Anja Broenel.

Uanset klager og utilfredshed, var det altså en flok enige politikere, der mandag aften satte et endegyldigt punktum for en af de varmeste politiske sager i de senere år, og man afventer nu de konkrete byggeprojekter for området.

Læs også: Fortsætter trods klage