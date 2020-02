Grantoftegaard skærper profilen

Grantoftegaard skal have mere fokus på at skabe overskud, så man kan fortsætte og udvikle sin kernekompetencer. Foto: Arkivfoto.

Rokade Grantoftegaard vil have en mere erhvervsorienteret bestyrelse og skærer ned på antallet af politikere. Årsagen er, at man vil øge indtjeningen på nye forretningsområder.

Af Ulrich Wolf

Der skal være plads til lidt mere profit og forretningsmæssig tankegang og lidt mindre plads til politisk indflydelse i bestyrelsen i den socioøkonomiske virksomhed Grantoftegaard.

Det er konklusionen efter Grantoftegaards bestyrelse torsdag aften besluttede at skære ned på antallet af politiske valgte medlemmer fra tre til to. Dermed skal der gives plads til et mere erhvervsorienteret medlem, der med sine kontakter til virksomheder og fonde, kan skaffe kapital og investeringer til Grantoftegaard.

”Bestyrelsen ville have antallet af politiske valgte medlemmer ned på en, mens kommunalbestyrelsen anbefalede at fortsætte med tre medlemmer. Men som et kompromis endte vi med to medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Målet er at brande Grantoftegaard bedre og skabe et bredere netværk i erhvervslivet og i fonde, så vi kan få nye aktiviteter.

Vi har nok siddet mellem to stole. Vi er et beskæftigelsesprojekt, men vi skal i højere grad også være en forretning,” siger Bjarne Rasmussen, formand for bestyrelsen i Grantoftegaard og en af de politisk valgte medlemmer.

Han understreger, at tiderne er skiftet og at forudsætningerne for samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard har ændret sig.

Færre penge

”Vi mangler penge og kommunen mangler også penge. Samtidig har kommunen også andre krav og derfor skal vi tilpasse os,” siger Bjarne Rasmussen.

Helt konkret har ændringerne betydet, at det faste beløb som Ballerup Kommune hvert år har forudbetalt for den beskæftigelsesindsats som Grantoftegard har ydet, er faldet markant. Indtil i år har Ballerup Kommune betalt omkring tre millioner årligt, men fra i år betaler man kun 1,1 millioner kroner.

De penge, som ikke længere kommer fra kommunen, skal gården nu ud og finde andre steder, blandt andet ved at handle med andre aktører og derfor har bestyrelsen nu givet plads til en mere erhvervsrettet profil.

Man skal dog ikke regne med, at Grantoftegaard fremover vil være nålestribet med finans- og kontortække.

Udvikle forretningen

”Vi drømmer om at blive et økologisk større fællesskab med plads til alle de ting, som vi kan. Og så forbedre det. Men samtidig skal der være en forretningsidé i det. Vi skal udvikle landbrugsdriften og samtidig være endnu skarpere på vores sociale indsats. Vi skal udvikle Pederstrup og sælge vores produkter bredest muligt. Vi er blandt andet i gang med en ny indsats for unge, der skal have tilrettelagt den nye FGU-uddannelse og vi kan se en lang række andre indsatser, som vi kan tilbyde, ikke bare til kommunen men til andre på markedsvilkår,” siger Grantoftegaards direktør Tanja Höper.

Hun pointerer, at Grantoftegaard grundlæggende er en erhvervsdrivende fond, der leverer en ydelse, blandt andet en beskæftigelsesindsats for Ballerup Kommune og at man skal bruge et eventuelt overskud til at reinvestere i sig selv.

”Vi skal skabe et overskud i et marked med hård konkurrence. Samtidig har vi så mange visioner om, hvad vi kan bruge vores unikke ekspertise til, så derfor er det vigtigt, at vi får en bestyrelse, der er sammensat på den rigtige måde i forhold til fremtiden,” siger Tanja Höper, som glæder sig til de nye tider.

”Det er en spændende udfordring. Det er ikke en overraskelse, for allerede inden jeg tiltrådte, lå der en plan for fremtiden, der lagde op til det her. Det er så bare mig, der skal udføre det. Men det giver os rigtig mange muligheder, så jeg synes, det er rigtig positivt,” siger Tanja Höper, som i øvrigt kan fortælle, at formandsposten fremover heller

ikke skal tildeles fondens stifter, altså Ballerup Kommune.

På plads efter ferien

Udover den – nu reducerede – beskæftigelsesindsats har Grantoftegaard en række andre kontrakter på blandt andet skoleområdet, som vil fortsætte som hidtil.

Ifølge Tanja Höper vil man så vidt det er muligt, fortsætte med det nuværende antal medarbejdere, idet man forventer at kunne skabe lønningsevne via sine nye kunder.

Rokaden i bestyrelsen vil først endeligt være på plads efter sommerferien, idet den både skal behandles igen i kommunalbestyrelsen samt godkendes i Erhvervsstyrelsen.