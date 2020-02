Overfaldsmand fra Smørum er identificeret

Flere borgere har nemlig uafhængigt af hinanden kontaktet Nordsjællands Politi og angivet det samme navn, ligesom selvsamme mand via en forsvarsadvokat har kontaktet politiet med henblik på en udredning af hændelsen, og Nordsjællands Politi afmelder derfor efterlysningen.

“Den formodede gerningsmand er klar over, at vi er bekendte med hans identitet, og næste step i sagen er derfor, at han kommer ind til en afhøring, så vi kan høre hans version af episoden,” fortæller politikommissær Camilla Priegel fra Nordsjællands Politi.