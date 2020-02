Politi uge 6

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Færdselsuheld ved Jonstrup

Mandag den 3. februar klokken 07.45 blev det anmeldt, at to biler var kørt sammen på Jonstrupvangvej.

Færdselsuheldet skete ved, at en bil ført af en 50-årig mandlig bilist fra Ishøj kørte ud fra en holdeplads, og i den forbindelse overså han en bil ført af en 35-årig kvinde fra Ballerup kørende på Jonstrupvangvej.

Den 50-årige blev i forbindelse med færdselsuheldet sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Der skete mindre materiel skade ved uheldet, og den 35-årige blev efterfølgende kørt til kontrol på hospitalet, oplyser Nordsjællands Politi.

17-årig bag rettet uden kørekort

Mandag den 3. februar klokken 19 standsede en patrulje rutinemæssigt en bil ved Rugvænget i Ballerup. Det viste sig, at føreren af bilen, en 17-årig dreng fra København, ikke havde erhvervet kørekort. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte i øjeblikket.

Tyveri fra personbil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en rødbrun Renault Scenic personbil sket torsdag den 6. februar mellem klokken 09.15 og 09.20 på Hækmosen i Herlev. En rude var knust, og en taske med en computer var stjålet.

18-årig sigtet for narko- og spirituskørsel

Lørdag den 8. februar klokken 01.15 standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Bybjergvej i Ballerup. Manden blev skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel og spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Den 18-årige nægtede begge sigtelser i øjeblikket, oplyser Københavns Vestegns Politi.