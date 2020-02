Vi passer på træerne

læserbrev Jeg er med i naturkvalitetsudvalget og der sætter vi nu fokus på bevaringsværdige træer i kommunen.

Af Anja Holtze (A), medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Jeg er med i naturkvalitetsudvalget og der sætter vi nu fokus på bevaringsværdige træer i kommunen. Vi har valgt at starte op med at registrere bevaringsværdige træer. Den registrering danner nu grundlag for et arbejdskatalog. I kataloget er der bud på de problematikker og løsninger man kan møde i forbindelse med byudvikling, klimaforandringer mm.

Formålet med træstrategien er at have et grundlag for, hvordan kommunen planlægger, anlægger og drifter kommunens træer.

Når vi får en træstrategi betyder det at der kan opstilles mål for blandt andet træplantningen i de kommende lokalplaner, man kunne også vælge at indføre en principbeslutning om, at når vi fjerner natur, skal der erstattes med natur.

Det ville være rigtig godt at få kortlagt vores værdifulde træer på kommunale arealer, så vi kan få et overblik over antal træer, træernes tilstand, deres alder og art. Udfordringer som skal håndteres ville også være tydeligere med en træstrategi.

Hvis teknik- og miljø godkender, at vi skal have en træstrategi i kommunen, så vil alle borgere med vores Borgertip-app få mulighed for at indmelde de træer, som den enkelte finder værdifulde. Det kunne for eksempel være et træ med lokalhistorisk betydning, et rumskabende, et arkitektonisk smukt træ, træer som øger byens biodiversitet, eller som understreger årstiderne med farver, blomster og dufte.

Alle henvendelser på borgertip vil efterfølgende bliver behandlet af kvalificerede fagpersoner og herefter kan træer, der opfylder de relevante kriterier, udpeges som værdifulde træer.

Det her er virkelig noget jeg ser frem til som borger og lokalpolitiker.