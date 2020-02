Borgerdrevne forslag er pseudo-demokrati

læserbrev Ballerup Kommune har netop vedtaget et forslag fra SF om såkaldte borgerdrevne forslag.

Af Karsten Kriegel (C), næstformand for Konservative i Ballerup

Det lyder umiddelbart som et tiltag, der forbedrer borgerinddragelsen og øger lokaldemokratiet. Men der er tale om pseudo-demokrati. For i virkeligheden er det et tegn på, at vores lokaldemokrati ikke har det så godt og at borgerne ikke føler sig inddraget og hørt af det etablerede demokratiske system. Med dette nye initiativ forsøger man så at lappe på systemet.

Jeg tvivler dog på effekten. Erfaringerne fra Folketinget, hvor borgerforslag blev indført for nogle år siden, er ikke de bedste. For det første er det svært overhovedet at samle de nødvendige antal underskrifter for at få et forslag behandlet og de forslag, som er kommet igennem nåleøjet og blevet behandlet har ikke ført til nogle ændringer eller spændende nye forslag.

Som oftest omhandler forslagene emner, som allerede har været diskuteret og behandlet i Folketinget i forvejen, hvor positionerne ikke ændrer sig ved at diskutere spørgsmålet igen. For man skal huske på, at selvom ordningen giver mulighed for at få en sag op i Folketinget eller Kommunalbestyrelsen, så er det jo stadig op til politikerne, om forslaget bliver til noget.

Derudover så er det ofte store foreninger og lobby-organisationer, som har penge og ansatte, der udarbejder forslagene og sender dem ud til indsamling af underskrifter blandt borgerne. Disse organisationer har jo i forvejen masser af muligheder for at påvirke politikerne. Meningen er jo, at det er borgerne, der skal lave forslagene.

Så er der anderledes ræson i forslaget fra Annette Randløvs læserbrev (Inspiration til borgerinddragelse) i Ballerup Bladet om indførelse af midlertidige opgaveudvalg med inspiration fra Gentofte Kommune, hvor man inddrager borgerne i løsningen af konkrete opgaver. Her kommer borgernes erfaringer og ekspertiser fra omverdenen virkelig i spil til gavn for kommunen og fællesskabet.

Jeg tror, jeg vil prøve at stille det som borgerdrevent forslag.