Trafiksikkerhed på Jungshøjvej

læserbrev Vi synes, det er en lidt underlig handlingsplan som Ballerup Kommune har.

Af Martin og Sarah Petersson, Jungshøjvej 20, Måløv

Vi tager på arbejde om morgenen, og da vi kommer hjem fra arbejde, er alle de flotte allé træer fældet langs vores vej Junghøjvej. Vi synes, at det er mærkeligt, at vi intet får at vide, når Ballerup Kommune vælger at fælde alle træer langs Jungshøjvej.

Men vi håber på at Ballerup Kommunes trafiksikkerhedsudvalg har fundet en fornuftig løsning på trafiksikkerheden og cykelsti langs Jungshøjvej. Efter længerevarende dialog med Hella Hardø Tiedemann og Steen Pedersen:

”Kære Sarah. Jeg forstår dig og jeg har haft udvalget nede og kigge på det. Jeg har bedt om, at der bliver sat økonomi af og at der bliver kigget på en løsning. Skriv til Steen Pedersen for at understøtte. Kh. Hella”

Vi har stadig intet hørt fra udvalget omkring en fornuftig løsning, men vi håber da, at udvalget har taget sagen i egen hånd og valgt at lave en cykelsti langs Jungshøjvej, så vores børn selv sikkert kan køre i skole og forbedre trafikforholdene på Jungshøjvej for vores bløde trafikanter.

Vi vil med glæde rykke vores hegn, så der er mulighed for at etablere cykelsti hele vejen op til Knardrupvej eller gå i dialog med Ballerup Kommune om helt at få lukket Jungshøjvej, så den ikke længere bliver brugt som racerbane og omkørselsvej for bilister og tonstunge lastbiler, som kører så stærkt forbi, at pynte genstande i vindueskarme vælter.

Derudover er der også blevet etableret et fint grønt område, med fritgående kvæg, som desværre ikke rigtig bliver brugt eller besøgt, da vejen er så trafikeret.