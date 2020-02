Ny kvindegolfturnering i Smørum

Tilskuerne stod i lag i 2008 ved den seneste LET-turnering i Danmark. Foto: Frank Undall

golf I alt 132 kvinder kan stille til start i Danish Golf Open, som i år spilles i Hillerød Golf Klub og i 2021 i Smørum Golfklub.

Af Redaktionen

Danish Golf Open er en del af den nye skandinaviske Nordic Golf Tour, der indgår i LET Access Series – en turnering som ligger lige under Ladies European Tour. Et stærkt resultat i Hillerød eller Smørum kan derfor være en del af et springbræt til kvindernes Europa Tour.

”Vi er virkelig stolte over, at vi i fællesskab har kunnet opbygge en turnering på så højt niveau. Vi glæder os meget til at få spillerne til Hillerød og Smørum, hvor vi forventer god golf i tråd med vores klubbers dna,” siger golfdirektør i Smørum, Keld Østergaard.

Begge klubber har produceret stærke golfkvinder, der også kan begå sig på internationalt plan. De to danske professionelle LPGA- og LET-spillere, Nicole Broch Larsen fra Hillerød Golf Klub og Nanna Koerstz Madsen fra Smørum Golfklub har begge lovet at deltage i de danske afdelinger af Nordic Golf Tour, hvis deres spilleplaner tillader det.

Det er den første pro-turnering for damer i Danmark siden 2012, hvor der blev spillet Samsø Ladies Open (LET Access). Den seneste Ladies European Tour-turnering på dansk jord var Nykredit Masters i 2008.