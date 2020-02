Masser af metal i hiphop og disco

De dygtige dansere fra DancingTeam i Ballerup kom hjem med 25 medaljer

dans Der kom mange medaljer med hjem, da DancingTeams hiphop- og discodansere var til Danmarks Cup.

Af Redaktionen

DancingTeam var med til Danmarks Cup i Ravnsborghallen i Køge sidste weekend, og endnu engang havde de dygtige dansere et par fantastiske dage, som resulterede i hele 15 guldmedaljer, seks sølvmedaljer og fire bronze.

”Alle gjorde det fantastisk og ud over medaljer var der også mange flotte placeringer. Dette gør så også, at vi har mange der rykker op og skifter til ’internationale dansere’ og dermed også får chance for udtagelser til at repræsentere Danmark ved EM og VM i 2020,” fortæller Lone Lindgreen fra DancingTeam, som særligt vil fremhæve en af danserne, Filipa Petric, der vandt guld i alle fire rækker, hun stillede op i – det vil sige solo

hiphop og disco samt duo med sin makker Klara Nygaard.

Nu glæder alle de dygtige dansere sig til de kommende sjællandsmesterskaber og ranglister.

