Cykelfest endte med hollandsk sejr

Det glade hollandske par nummer 13 på æresrunde efter den overbevisende sejr. Foto: Kaj Bonne.

cykling Det nye 3-dagesløb i Ballerup Super Arena gav stemning, hygge og godt cykelløb. Desværre gav det ikke sejr til det legendariske par nummer syv.

Af Ulrich Wolf

Det var lidt af en bombe, da det sidste år stod klart, at der ikke kommer noget 6-dagesløb i Ballerup Super Arena fremover. Med kort varsel droppede arrangørerne det klassiske løb og det bliver i 2021 flyttet til Royal Arena.

Men i stedet for, at man bare lod cykelbanen i Ballerup ligge øde hen, tog DBC sagen i egen hånd og med kort varsel fik man stablet et nyt cykelløb på benene. Det nye 3-dagesløb var en realitet, og i weekenden gik det løs i Ballerup Super Arena.

Det blev en cykelfest, som man kender det med stemning, høj musik, masser af dramatisk cykelløb og ikke mindst et par nummer syv i topform, iført den traditionelle dannebrogstrøje. Se fotogalleri: Billeder fra 3-dagesløb

Udover de professionelle banecyklere var der også flere andre løb, hvor både kvindelige og mandlige talenter udfoldede sig på banen og skabte cykelfeber for alle aldre.

Hollandsk triumf

3-dagesløbet blev afsluttet med den sidste jagt søndag eftermiddag, hvor det store felt med op til 53,7 kilometer i timen jagtede point og omgange. Det blev en hektisk jagt med masser af drama, angreb og styrt.

Par nummer syv, der bestod af Oliver Wulff Frederiksen og Michael Mørkøv, kæmpede for deres chance, men i sidste ende var der intet at gøre.

De suveræne vindere af løbet blev det hollandske stjernepar nummer 13, Yoeri Havik og Jan Van Schip. De sluttede fem omgange foran par nummer ni, Casper Pedersen og Cess Pol på andenpladsen og med par nummer syv på tredjepladsen.

Den sidste jagt blev skudt i gang med et ordentligt brag af borgmester Jesper Würtzen (A), som i salen forsikrede, at der også er plads til et 3-dagesløb næste år.

Derfor kunne speakeren også efter overrækkelsen af præmier til vinderne proklamere, at det ikke bliver et farvel, men et ’på gensyn’ til 3-dagesløbet i Ballerup Super Arena.