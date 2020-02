Ny udligning kan give millioner til Ballerup

Udligningen mellem kommunerne har givet en del kritik, også fra Ballerup. Men nu ser det ud til, at den nye udligningsordning kan give millioner i Ballerups kommunekasse. Foto: Arkivfoto

Udligning Et nyt udspil til den omdiskuterede udligning kan ende med at blive god for Ballerup. Lige nu ser det ud til, at der kan komme mange millioner i kommunekassen. Men borgmesteren er afventende.

Af Ulrich Wolf