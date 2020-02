Vis hensyn til uglerne på flyvestationen

En af de smukke skov- hornugler, der holder til på den gamle Flyvestation Værløse. Foto: John Villumsen

Skovhornuglerne på den gamle flyvestation bliver generet af lidt for nærgående mennesker.

Af Mia Thomsen

Smukke ser de ud, de fredede skovhornugler, der holder til på den gamle Flyvestation Værløse. Men desværre er deres ’koloni’ blevet lidt af et udflugtsmål, og derfor opfordrer Naturstyrelsen til, at folk viser lidt mere hensyn til uglerne og holder sig på afstand, så uglerne ikke bliver stressede eller helt vælger at flytte.

Skovhornugler har for vane at samle sig i flokke om vinteren, hvor de sidder og sover sammen i dagtimerne – et skønt syn, som sagtens kan nydes på afstand, uden at det generer de slumrende ugler.

Hold afstand

På flyvestationen har Naturstyrelsen fjernet hegn og åbnet de dejlige naturarealer for offentligheden, men det har desværre betydet, at mange nu går helt hen til grantræerne, hvor uglerne sover, for at komme helt tæt på de smukke fugle og tage billeder.

Det er uglerne altså ikke så vilde med, for i stedet for at sove skønhedssøvn, må de nu være på vagt for nysgerrige og nærgående mennesker.

Naturstyrelsen har sågar fået at vide, at der er folk, som har rystet grantræerne for at få uglerne på vingerne – bare for at kunne tage de bedste billeder af de flotte fugle. En adfærd der naturligvis ikke er i orden.

”Det er selvfølgelig dejligt at se, at der kommer så mange for at se uglerne og nyde naturen på flyvestationen. Men ugler er lige som os mennesker, de bryder sig ikke om at blive forstyrret, mens de hviler. Så nøjes med at betragte uglerne på afstand,” lyder opfordringen fra Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

For at holde folk på afstand har Naturstyrelsen nu plantet brombærbuske under grantræerne, hvor uglerne holder til. Håbet er, at brombærrenes torne kan virke afskrækkende på nysgerrige mennesker.

Foto: John Villumsen

FAKTABOKS: Om skovhornuglen

Skovhornuglen kan kendes på den ensfarvede, lysebrune fjerdragt, den høje og slanke fremtoning, de orangerøde øjne og de lange spidse fjerører.

I Danmark er den en almindelig ynglefugl og den ugleart, som har den største udbredelse.

Den yngler i åben skov og i granplantager, hvor den især benytter forladte krage- og rovfuglereder.

Skovhornuglen er nataktiv og gemmer sig i trækroner eller buske om dagen.

I Danmark er skovhornuglen standfugl, men om vinteren suppleres bestanden af trækgæster fra Sverige og Finland.

Om vinteren er skovhornuglen meget social og kan i dagtimerne samles i grupper på 20-30 individer.

Den lever hovedsageligt af mus, men kan også finde på at spise fugle og større insekter.

Skovhornuglen er fredet, men ikke en truet art. Den bliver omkring 36 centimeter lang med et vingefang på 84-95 cm. og en vægt på mellem 210-330 gram.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, www.dof.dk