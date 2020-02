Små hoveder og store tanker

”Hvis man nu har fundet en ny bog og har øvet sig et par uger, så kan man læse den rigtig hurtigt,” fortæller Christian, som har lavet denne fine tegning. Foto: Kaj Bonne

1.A fra Måløv har filosoferet over, hvorfor det er vigtigt at lære at læse. Det er der kommet en fin og finurlig lille kunstudstilling ud af.

Af Mia Thomsen