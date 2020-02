4 film om børshandel, du ikke må gå glip af

SPONSORERET INDHOLD: Elsker du også film, der handler om livet på børsen? Her får du 4 film, som du ikke bør gå glip af, hvis du er vild med finansfilm. Se filmene her!

4 film om børshandel, du ikke må glip af

Kan du heller ikke få nok af film, der giver et spændende og realistisk indblik i livet på børsen? Hvor drama, spænding og handler for hundredvis af millioner ruller over skærmen, mens skandalen lurer om hjørnet?

Så er du havnet det helt rette sted. Vi har her samlet en liste over 5 film om børshandel, som du ikke bør gå glip af, hvis du interesserer dig for børsmarkederne.

Nr. 1: Wall Street

Det er ganske enkelt umuligt at komme udenom Oliver Stones filmperle fra 1987, der blandt andet har stjerneskuespillere som Michael Douglas, Charlie Sheen og Martin Sheen i hovedrollerne. Filmen handler om, hvordan finansfyrsten Gordon Gekko (Michael Douglas) tager den unge Bud Fox (Martin Sheen) under sine vinger. Han lærer Bud, hvordan man begår sig i en finansverden, der er fuld af grådighed og beskidte tricks – og det varer ikke længe, før Bud får moralske skrupler. Et sandt mesterværk.

Nr. 2: Trader

Trader er som Wall Street-filmen fra 1987, men hvor Wall Street opnåede gigantisk succes, endte Trader med at stå tilbage i skyggen af storebroren. Og det er en skam. Trader er en fremragende film, der handler om hedgefund manageren Paul Tudor Jones og hans firma Tudor Investments Firm. Filmen sætter fokus på 80’ernes vilde trading med futures (lær mere om futures hos SaxoTraderGO) inden det store krak i oktober 1987, der efterfølgende blev døbt ”sorte mandag.

Nr. 3: Wolf of Wall Street

Wolf of Wall Street er den sande fortælling om den unge Jordan Belfort, der får øjnene op for mulighederne ved at sælge penny stocks til almindelige mennesker, der ikke har synderligt forstand på aktier. Han stifter børsmæglerfirmaet Stratton Oakmont med sin nabo Donnie Azoff, og inden de har set sig om, vælter millionerne ind. Det gør problemerne imidlertid også, og deres flamboyante livsstil tiltrækker snart opmærksomhed fra FBI. Det er stadig en gåde, hvordan Wolf of Wall Street kunne undgå at vinde én eneste Oscar-statuette.

Nr. 4: Rouge Trader

I Rouge Trader følger vi Nick Leeson, der får job hos den velansete engelske Bearings bank i Singapore. Her viser Nick sig snart at være et kæmpe talent på børsen SIMEX, hvor han formår at skabe enorme overskud. Det virker næsten for godt til at være sandt – og det er det også. Baseret på en sand historie om børsmægleren Nick Leeson.