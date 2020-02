Erhvervsuge med speeddating

Skal fremtidens arbejdsplads være i køkkenet eller bag rattet i en patruljevogn? De unge fik rig mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanterne fra forskellige fag, som var mødt op til speeddating på FGU Nord. Foto: privatfoto

Mødes Elever på FGU Nord fik udvidet horisonten i forhold til deres kommende uddannelsesvalg.

Af Ulrich Wolf

Det nye år er blevet skudt i gang på FGU Nord (den tidligere produktionshøjskole, Red.) med en ’erhvervsuge’, hvor al undervisningen blev omlagt til fordel for et anderledes og spændende indhold.

Eleverne har i løbet af ugen besøgt spændende arbejdspladser og de har lagt øre til foredrag af iværksættere og repræsentanter fra erhvervsuddannelserne. Således har de unge på forskellige måder, har fået mulighed for at stifte bekendtskab med et bredt udsnit af uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Torsdag aften kulminerede erhvervsugen på festligste vis. Her mødtes tidligere elever, erhvervsfolk og repræsentanter fra et bredt udbud af fag med nuværende eleverne på FGU Nord Gladsaxe og Ballerup til en omgang uddannelses- og erhvervs-speeddating. Over 25 erhverv var repræsenteret, så eleverne havde rig mulighed for at få besvaret alle deres uddannelsesspørgsmål.

Speeddating var så stor en succes, at FGU Nord allerede nu har besluttet at lave et lignende arrangement igen en anden gang.