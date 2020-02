Basket dribler sig ind i skolen

Idrætsundervisningen fik en helt nyt dimension, da to professionelle basketspillere fra BMS Herlev Wolfpack overtog undervisningen og lærte eleverne fra 2. klasse om spillets mange finesser. Foto: privatfoto

Læring To professionelle basketballspillere træner 2. klasses elever fra Skovvejens Skole. BMS Herlev har budt ind på idrætsundervisningen og børnene elsker det.

Af Ulrich Wolf

Go, go, go. Come on! You can do it!

8-årige Emma fra 2.L på Skovvejens Skole Øst løber af sted, samtidig med hun dribler basketbolden foran sig. Det kræver fuld koncentration at drible og styre bolden i den rigtige retning samtidig. Da hun når de ti meter ned til den gule kegle, står den ene af dagens to trænere og hepper på hende. Han hedder AJ Sumbry, er 2,04 meter høj og professionel basketballspiller for BMS Herlev Wolfpack.

Det er fredag morgen, og 2. årgang på Skovvejens Skole Øst har idræt. Normalt er der løbetræning eller redskabsgymnastik på programmet, men det er i dag skiftet ud med intensiv undervisning i basketball. Idrætslærerne har nemlig tilmeldt årgangen et Åben Skole-forløb om basketball, som bliver udbudt af BMS Herlev Wolfpack. Så basketballklubben er mødt op med to professionelle liga-

spillere, Javion Blake og AJ Sumbry, der gerne vil lære eleverne, hvordan de spiller basket. Sådan rigtigt.

Plads til foreninger

På publikumsrækkerne sidder sportsdirektør for BMS Herlev Wolfpack, Tommy Nielsen og følger de godt 70 elevers kamp for at holde styr på basketbolden ud fra hans ligaspilleres dessiner. Tommy Nielsen begyndte selv at spille basket som 10-årig og nåede flere år på eliteplan i Basketligaen for BMS Herlev Wolfpack, inden et ødelagt knæ satte en stopper for sporten. Nu bruger han i stedet kræfterne på at hjælpe med at drive sin gamle klub og udbrede kendskabet til basketball.

”Vi har lavet forløb for skolerne de seneste tre år, fordi vi elsker basket og gerne vil udbrede kendskabet til sporten i lokalområdet. Vi synes, at det kunne være fedt, hvis basket blev en aktiv del af endnu flere børns liv,” siger Tommy Nielsen.

I Ballerup Kommune er der kun en lille håndfuld foreninger, der benytter muligheden for Åben Skole-tilbud. Ifølge Tommy Nielsen burde endnu flere foreninger gribe muligheden.

”Der er måske mange foreninger, der tror, at det er bureaukratisk eller besværligt at samarbejde med skolerne. Det oplever vi slet ikke. De er åbne, imødekommende og nysgerrige. Så det er bare om at springe ud i det. Lav et program til skolerne og forsøg jer frem. Det er fedt at være med til at skabe et fællesskab og være et positivt forbillede for børnene,” siger Tommy Nielsen.

Læring på pointtavlen

I gymnastiksalen på Skovvejens Skole Øst er det tid til at træne lidt skud på mål. Lærerne og pædagogen på 2. årgang er i dagens anledning assistenttrænere, og de hjælper med at fordele eleverne mellem fire basketkurve i hallen. Det er første gang, de prøver kræfter med Åben Skole i idrætsundervisningen, og de to idrætslærere Dorte Drost og Rie Paldrup er positivt overraskede over udbyttet.

”Jeg synes altid, det er godt at få ny inspiration udefra. To professionelle basketballspillere har et andet udgangspunkt for undervisningen, end vi har. Jeg har for eksempel lagt mærke til, at de deler træningen op i mange små bidder. De træner små elementer ad gangen og dvæler mere ved detaljerne og teknikken. Det vil jeg da tænke over i min idrætsundervisning fremover,” siger Dorte Drost.

Rie Paldrup supplerer:

”Og så er det fedt, at det lige præcis er to amerikanske spillere, der underviser eleverne. For det første så har de elevernes opmærksomhed på en helt anden måde fordi de er ’rigtige’ basketballspillere. Og så er det også pludselig tværfaglig undervisning,fordi eleverne får trænet lidt af det engelsk, de har lært og selv skal prøve at forstå spillerne,” siger hun.

Glæder sig

Ugens lektion i idræt er ved at være slut. Eleverne har øvet sig i at drible med bolden og lavet forskellige øvelser, der handler om boldkontrol. Så nu er der et fundament at bygge videre på de næste tre fredage, når BMS Herlev Wolfpack igen overtager idrætsundervisningen og blandt andet skal træne eleverne i kaste- og gribeteknik.

Inden det er tid til bad og omklædning, laver årgangen en lille samling, så der kan blive taget pænt afsked med de to gæstelærere. Eleverne får mulighed for at stille dem et par spørgsmål, og de holder sig ikke tilbage. De fleste spørgsmål handler om, hvornår spillerne kommer igen, for det glæder eleverne sig tydeligvis til.

Emma fra 2.L er også begejstret for dagens idrætsundervisning.

”Jeg synes, det var rigtig sjovt. Jeg har spillet lidt basketball med mine søskende, men det her er noget helt andet. Trænerne sagde ’perfect’ til mig flere gange, det forstod jeg godt. Så jeg synes også, det var sjovt, at de talte engelsk,” siger Emma.

Når de fire træningsgange er overstået kan eleverne se frem til at følge stjernerne til en rigtig ligakamp på hjemmebane. Det bliver uden tvivl et nyt højdepunkt for de unge basketspirer

fra Skovvejens Skole Øst.