Bydams Tandlægerne flytter i Helsehuset

Tandlæge og klinikejer Jasmin Azimi Pour fra Bydams Tandlægerne flytter hele klinikken til Helsehuset ved rådhuset. Flytningen betyder også et navneskifte til ’Tandlægerne i Ballerup’. Foto: Kaj Bonne

I en menneskealder har Bydams Tandlægerne haft til huse i den charmerende gamle villa på Bydammen 7 i Ballerup. Men nu er det slut.

Af Mia Thomsen

Efter vinterferien er de i alt ni ansatte klar til at tage imod patienter i helt nyistandsatte lokaler i Helsehuset ved siden af rådhuset.

”Huset her er alt for gammelt, og vi har brug for mere plads. Så vi har faktisk siden oktober været i gang med at sætte lokalerne i Helsehuset i stand. Det er selvfølgelig noget andet, det har ikke den samme charme som huset her. Men det bliver virkelig godt,” siger klinikejer og tandlæge Jasmin Azimi Pour, der overtog klinikken fra Anders Lentz Nielsen i 2017.

Ud over at klinikken får mere plads, bliver der også mulighed for, at de nu kan udføre kæbekirurgi. Noget de tidligere måtte sende ’ud af huset’.

”Vi vil rigtig gerne have det hele i huset, så vi ikke skal sende patienterne andre steder hen. Vi har mange ældre og en del med tandlægeskræk, og for dem er det langt mere trygt, at de kan få ordet det hele her hos deres faste tandlæge og ikke skal sendes ud af huset,” forklarer Jasmin.

Alle medarbejdere fra Bydammen flytter med over i Helsehuset, men med ny adresse følger også nyt navn. For ’Bydams Tandlægerne’ giver ikke så meget mening, når klinikken ligger på Hold-an Vej. Derfor kommer de fremover til at hedde ’Tandlægerne i Ballerup’.

”Men ellers forbliver alt ved det gamle. Vi har jo mange patienter, der er kommet hos os hele deres liv og, hvis børn også kommer her. De har haft den samme tandlæge i årevis, som kender deres historie og ved, hvem de er – og sådan vil det fortsat være i den nye klinik,” siger Jasmin, der glæder sig til at komme helt på plads i Helsehuset efter vinterferien.

Fredag den 21. februar holder ’Tandlægerne i Ballerup’ reception i de nye lokaler på Hold-an Vej 5.