Fuld fart på byggesagerne

Der er gang i byggeriet i Ballerup. Men det tager stadig kort tid at få behandlet sin byggesag i kommunen. Foto: Modelfoto

Sagsbehandling Trods byggeboom er Ballerup Kommune blandt de hurtigste i landet til at behandle byggesager.

Af Ulrich Wolf

Hvis man kigger sig omkring, kan man tydeligt se, at der er gang i byggeriet i Ballerup Kommune. Overalt skyder alle slags nybyggeri op, både privat og erhvervsbyggeri, og med så stor travlhed kunne man tro, at det tager sin tid at få behandlet en ny byggesag i Ballerup Kommune.

Men det er faktisk ikke tilfældet. Ballerup er blandt de kommuner i landet, hvor der er hurtigst sagsbehandlingstid på byggesager.

Kun 11 dage tager det i gennemsnit at få behandlet sin byggesag, hvis man skal bygge et almindeligt enfamiliehus. Landsgennemsnittet ligger på 43 dage.

Det viser nye tal fra Kommunernes Landsforening.

Prioriteret område

Ifølge borgmester Jesper Würtzen (A) er det et område, der er blevet prioriteret politisk, fordi man som kommune ikke vil forhale en byggesag, hvis alt ellers er, som det skal være. Derfor glæder han sig over, at den prioritering ser ud til at være lykkedes.

Blandt grundene til, at man kan holde sagsbehandlingstiden nede er, at der er kommet en ekstra medarbejder til sagsbehandlingen, at byggesagsgebyret er forsvundet og at Ballerup Kommune arbejder med princippet om delegation. Det betyder at administrationen har fået lov til at behandle ansøgninger om dispensation fra bygge- og planlovgivningen, i stedet for, at det skal behandles politisk.