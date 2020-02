Handicapvenlig trappe til svømmere

Debat Jeg er en halvgammel dreng årgang 1937, 82 år plus.

Af Redjeb Ayari, Kløvertoften 14, Skovlunde

Jeg har ufrivilligt samlet på en del skavanker, såsom dårlige knæ, gigt i skulderen og andre ting.

Jeg er glad for vandgymnastik og har gået til vandgymnastik i Skovlunde i mange år.

I år er jeg begyndt at gå til vandgymnastik i Ballerup gennem ’Motion i Ballerup’. i Sundhedshuset i den gamle Parkskole. Jeg blev godt modtaget og jeg har det så godt. Vi har et par dygtige instruktører, vandet er blødt og varmt og vi har det bare så dejligt.

Men mit problem og sikkert andres er trapperne ned til bassinet. Trinene er stejle og smalle og når man ikke har kræfter til at gå ned eller hejse sig op efter en endt times gymnastik, er man på den.

Kan man ikke lave en trappe, der går skråt ned med lidt bredere trin og som kan vippes op, så banen kan bruges, når der er konkurrencesvømning.

Jeg håber, at Ballerup Kommune vil se positivt på det lille ønske. Det ville glæde mange ældre/gamle og måske få dem til fortsat at gå til vandgymnastik i sundhedshuset