Her skal boldtalentet stråle

Der er plads til både seriøs træning og leg, når U12-talentholdet udfolder sig på BSF’s baner. Foto: Kaj Bonne.

fodbold BSF har sat gang i et nyt hold unge fodbold-spillere. Det hedder U12 TalentPleje og skal ud- vikle fremtidens topspillere. Men fokus er også på sammenhold, spilleglæde og god kultur.

Af Ulrich Wolf

Der bliver løbet flittigt med bolden, råbene gjalder i luften og træning med og uden bold er i fuld gang blandt drengene på kunststofbanen ved BSF’s klubhus i Ballerup.

Denne eftermiddag er U12-drengene på det særlige talenthold i gang med træningen, og de nyder det. Her bliver der både grinet, kæmpet og spillet bold.

Holdet er en af klubbens store satsninger og har igennem det seneste år været igennem en stor udvikling, der har bragt holdet til tops i deres årgang. Det kaldes U12 TalentPleje og skal udvikle lysten til fortsat at være en del af holdet og klubben og samtidig være med til, at BSF, der endnu ikke er en licensklub, kan holde på de største talenter så længe som muligt.

Fastholde spillerne

”I BSF kender vi vores plads i ’fødekæden’ og er helt på det rene med, at de største talenter skal videre, når vi ikke længere kan give dem de udfordringer, som de skal have. Med dette tiltag blandt flere, prioriterer vi som klub at være med til at skabe et miljø, hvor vi godt tør sige med rette, at det miljø, som vi kan tilbyde er fuldt på højde med de store klubber på dette tidspunkt i deres udvikling,” siger ungdomsformand Kenn Hillmann.

Holdleder Kasper Sandris er tydeligt stolt af ’sine’ drenge og af de resultater, som talentsatsningen har sat i gang.

”Ideen til TalentPleje udspringer af det tidligere BTA (Barcelona Training Academy, Red.). Vi var nogle forældre og trænere, der kunne se, at det kunne vi udvikle i BSF selv. Så vi begyndte at opbygge et hold, hvor man kunne dyrke de talentfulde spillere og samtidig sørge for, at man stadig kunne satse på de andre hold i klubben. Det skulle stadig bygge på et fællesskab i BSF,” siger Kasper Sandris, som håber, at ideen om talenthold kan brede sig til andre hold i BSF.

”Vi har gode og uddannede trænere, en attraktiv fodboldfilosofi og samtidig nogle engagerede forældre, som også vil give lidt ekstra til holdet. Ofte sker der jo det, at når spillerne bliver ældre, så rykker de til andre og større klubber. Men vi vil gerne fastholde dem så længe som muligt og tilbyde dem spilletid i stedet for at sidde på bænken i en større klub. Vi vil skabe et kreativt miljø men også et miljø, hvor det ikke er tabu, at man vil noget og vil blive god til sin sport,” siger Kasper Sandris.

Udover talent og gode spillere bringer det at være en el af BSF en del andet med sig.

God kultur

”Vi har også en opdragende effekt på de unge. De får et sted at mødes og udvikle sig og vi ser da også, at nogle lærer noget om at møde til tiden, at tage et ansvar på sig og være en del af et fællesskab. Så vi har også en social funktion, ikke bare på det hold, men som klub generelt,” siger Kenn Hillmann, ungdomsleder og næstformand i BSF.

Derfor ser man det også som en vigtig opgave at skabe et økonomisk fundament for holdet og den videre satsning på TalentPleje – og ikke mindst at få gode faciliteter at spille på.

”Med tanke på, at vi rent faktisk gør et stort socialt og frivilligt arbejde, der ellers kunne være kommunens problem, så er vi i løbende dialog med Ballerup Kommune omkring udfordringen ved eksempelvis den begrænsede kapacitet i vinterhalvåret for så vidt gælder kunstgræsbaner, hvilket også er et parameter, hvis vi skal opnå licens på drengesiden. Det er vigtigt for vores generelle arbejde i klubben, at vores faciliteter matcher medlemstal og ambitioner, både på drenge og pigesiden,” siger Kenn Hillmann.

Talentholdet er ikke et lukket hold, der er normal op- og nedrykning til holdet og der vil fortsat være træningssamarbejde med U12’s hold 1 samt fællestræning.

Holdet finansieres ikke af klubmidler fra BSF, men af netværksarbejde samt overskud fra Nytårs Cup, løbearrangementer samt forældreindskud. Pengene bruges udelukkende til spillerne på holdet, så som udlandsrejser, udstyr, sociale arrangementer, videoaften med kampgennemgang og blandt andet 2-3 årlige spillersamtaler.