Ugens politiapport

Politi Sket i ugens løb på politirapporten.

Af redaktionen

Kvinde ramt af bil

En 55-årig kvinde fra Veksø blev mandag den 10. februar klokken 16.33 ramt af en bil, som blev ført af en 47-årig mand, også fra Veksø. Påkørslen skete i fodgængerovergangen ved Kelsted og Maglehøj Allé. Kvinden kom efter de angivne oplysninger ikke alvorligt til skade, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud i varebil

Klokken 09.32 blev det anmeldt fra et byggefirma, at der imellem mandag den 10. februar klokken 16 og tirsdag den 11. februar klokken 06.30 var blevet brudt ind i en varebil, der havde holdt parkeret på Pærevangen i Smørum.

Her havde en eller ukendte gerningsmænd brudt en dør op i varebilen, hvorefter der var blevet stjålet værktøj fra køretøjet.

Butikstyveri i supermarked

Mandag den 10. februar klokken 10.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Centrumgaden i Ballerup.

Butikkens personale havde tilbageholdt en 71-årig kvinde, idet hun blandt andet havde stjålet øl og kattemad. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Indbrud i varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Renault Master varebil på Kærlodden i Måløv sket mellem onsdag den 5. februar klokken 15.30 og mandag den 10. februar klokken 13.30.

En dør var brudt op, og diverse værktøj var stjålet.

Butikstyveri i Skovlunde

Fredag den 14. februar klokken 14.16 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Lundebjerg i Skovlunde.

En butiksansat havde tilbageholdt en 21-årig mand, idet han havde stjålet flere flasker sodavand. Patruljen sigtede og anholdte ham for butikstyveri, som han erkendte.

Uheldige bilister i Ballerup

En politipatrulje rykkede fredag den 14. februar klokken 19.55 ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld i Ballerup. En 20-årig mandlig bilist skulle ligeud i et kryds på Ballerup Boulevard, og en 21-årig kvindelig bilist gav signal til at skulle svinge til venstre. Kvinden foretog et højresving i krydset og kørte ind foran manden, hvorfor han påkørte hende på siden.

Ingen kom til skade, og kvinden blev sigtet for at have placeret sig forkert i forbindelse med svingning. Hun erkendte. Manden havde imidlertid kørselsforbud, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte også.

Tricktyveri i Ballerup

En politipatrulje kørte lørdag den 15. februar klokken 16.20 til en anmeldelse om et tricktyveri netop sket på Baltorpvej i Ballerup.

En ukendt kvinde havde henvendt sig til en 84-årig mand i hans lejlighed og påstået, at hun var fra hjemmeplejen og skulle tjekke noget mug i mandens badeværelse. Kvinden blev lukket ind og forlod stedet kort tid efter.

Manden opdagede senere, at der manglede kontanter fra hans pung. Den mistænkte tricktyv beskrives som østeuropæisk udseende kvinde, 30-35 år, 165-175 centimeter høj, almindelig kropsbygning. Hun havde sort, langt, krøllet hår og talte dansk med accent. Kvinden var iført en sort vindjakke, hvid trøje og cowboybukser. Hun medbragte en kage.

Narkokørsel uden kørekort

Lørdag den 15. februar klokken 19.36 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Baltorpvej i Ballerup.

Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han havde ikke kørekort, hvorfor han ligeledes blev sigtet for kørsel uden førerret. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte begge sigtelser.