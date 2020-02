Ild i hybridbil i Grantofteparken

Det gik voldsomt for sig, da der gik ild i en hybridbil i Grantofteparken torsdag aften. Ved hjælp af en ny slukningscontainer fik Beredskab Øst bugt med branden. Foto: Beredskab Øst.

Brand Torsdag aften måtte Beredskab Øst rykke ud til en bilbrand. Der var gået ild i en hybridbil, der stod på parkeringspladsen i Grantofteparken i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Det var en helt ny opgave for brandfolkene, der måtte hente den helt nye og hidtil ubrugte specialdesignede slukningscontainer til stedet for at slukke ilden.

”Vi har netop fået en speciel container til bilbrande i el- og hybridbiler. Det er nemlig noget andet end almindelige bilbrande. Bilen bliver kørt ind i containeren og batterierne bliver så kølet ned. De er nemlig kapslet inde, så man kan ikke bare slukke dem på normal vis, fordi der sker en såkaldt kemisk brand. Hvis man bare slukker ilden og ikke får batterierne kølet ned, så kan de genantænde flere gange, så det ville vi ikke risikere,” siger Michael K. Andersen, viceberedskabsdirektør i Beredskab Øst.

Det er som nævnt første gang, at den specielle container blev anvendt og med succes.

”Der kommer flere el- og hybridbiler på markedet, så vi er nødt til at følge med udviklingen og det gør vi ved at have den nye container, som vi i øvrigt er de første i Norden, der har fået. Så nu er vi forberedt, hvis det skulle ske igen,” siger Michael K. Andersen, som ikke kan sige, hvordan ilden er opstået.