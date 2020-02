Stort boligprojekt på vej til Baltorpplænen

Der er masser af grønt græs, men meget lidt liv på Baltorpplænen midt i Ballerup. Nu skal der skabes liv med boliger og grønne åndehuller til alle borgere. Foto: privatfoto

Planer Ballerup Kommune har indgået aftale med stor boligudvikler om at bygge op imod 300 boliger på Baltorpplænen.

Af Ulrich Wolf

Der er vist ikke mange der har undgået at bemærke, at der er gang i byggerier og byggeplanerne i Ballerup Kommune. Nu er endnu et af de centrale områder i Ballerup midt udpeget til boliger.

Det drejer sig om Baltorpplænen, det store grønne område mellem Baltoppen LIVE og Ballerup Station, der længe har været i spil som et vigtigt element i udbygningen af det centrale Ballerup.

Nu har Ballerup Kommune indgået en aftale med boligudviklingsfirmaet FB Gruppen A/S om at udvikle området til et attraktivt og grønt bolig og uddannelsesområde med op imod 300 boliger.

Området skal være et bindeled mellem uddannelse og kulturfaciliteter i det centrale Ballerup og med en række attraktive og bæredygtige boliger.

Der skal også være en ’klimapark’ i området, der skal være et grønt strøg, som skal forbinde stationen og Ballerup Station med Baltoppen og være en ny bypark i området. Den skal samtidig have den praktiske effekt, at den skal håndtere de stigende regnmængder i fremtiden.

Hos FB Gruppen ser man frem til at gå i gang med det store projekt.

Stort potentiale

”Ballerup er en by i udvikling og med et stort potentiale og mange kvaliteter. Vi har faktisk villet bygge i Ballerup i flere år, men har ikke kunnet finde den rette grund. Det har vi fundet nu. Det er en stor og central grund, der er vigtig for at binde byen sammen. Plænen er vel en slags ’bagside’ af bymidten og der skal skabes mere liv, ” siger Hans Bo Hyldig, direktør i FB Gruppen.

Byggeriet skal efter boligudviklerens mening være boliger til almindelige mennesker.

”Vi bygger mange steder i landet og vi lægger altid vægt på, at det skal være boliger til almindelige mennesker. Steder, hvor man passer på hinanden. Jeg kan godt lide den der ’landsby-tankegang og det er grunden til, at vi bygger her. Der er en speciel ånd og grunden er skabt til det, vi gerne vil udvikle. I Valby er vi blandt andet ved at bygge boliger med haver på taget og vi tænker altid på bæredygtige løsninger. Hvad der konkret skal være ved vi ikke endnu, men det må gerne være en slags grøn landsby i byen,” siger Hans Bo Hyldig, som forsikrer, at man også indtænker byggehøjder og parkering i planerne.

Vigtige input

”Byggeriet skal ikke være højere end de omgivende byggerier og det skal tilpasses. Det er vigtigt, at vi får input fra borgerne, blandt andet fra høringer og borgermøder, så vi finder ud af, hvad der betyder noget for beboerne. Det er jo dem, der skal bo her,” siger Hans Bo Hyldig, som regner med, at man kan bygge mellem 250-300 boliger, når området er fuldt udbygget. Håbet er samtidig, at mindst 20 procent af beboerne skal være lokale, der flytter fra en bolig i Ballerup til de nye på Baltorpplænen.

”Vi bygger i etaper, men når først vi går i gang, skal det gå relativt hurtigt, for folk flytter ind og de skal ikke bo på en byggeplads for længe. Vi regner med at kunne gå i gang om cirka to år, men vi skal lige igennem de demokratiske processer,” siger Hans Bo Hyldig, som rigtig gerne vil bygge andelsboliger.

”Vi ved ikke endnu, hvilke slags boliger, der bliver tale om. Jeg vil meget gerne bygge andelsboliger, men lige nu er netop andelsboligerne inde i en politisk usikker tid. Men det lægger sig nok, inden vi kommer i gang og meningen er under alle omstændigheder, at folk skal blive boende længe. Vi bygger kvalitet og vi har ressourcerne til at gennemføre det, så vi glæder os til at komme i gang,” siger Hans Bo Hyldig.

Også hos Ballerup Kommune glæder man sig over, at det nu er lykkedes at få sat skub i plæne-planerne.

Plads til byliv

”Det er næste led i at binde byen sammen. Der er gang i udviklingen af Centrumgaden, Banegårdspladsen, Bydammen og nu Baltoppen-området. Det er meningen, at uddannelsesinstitutionerne og Baltoppen LIVE skal inddrages i byen og at det store område, der i dag ligger ret ubenyttet hen, skal blive et aktiv for byen,” siger Carsten Riis, direktør for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Han pointerer, at projektet først og fremmest skal skabe et åbent område, hvor man skal være og leve fremfor bare et boligområde.

”Det skal være byliv frem for bygninger. Der skal bygges boliger, det er rigtigt, men det må ikke blive et område, der lukker sig om sig selv. Man skal kunne opholde sig i området og derfor tænker vi meget grønt ind i det. Meningen er, at alle skal kunne bruge det store område, vi skal lave klimastrøg og grønne oaser. De unge fra uddannelsesinstitutionerne skal kunne bruge området og alle skal kunne opholde sig der. Det må ikke bare blive et lukket boligområde, der lukker sig om sig selv, ” siger Carsten Riis. På den baggrund har man også valgt FB Gruppen til opgaven.

”De har erfaringen med at bygge den slags områder. Det letteste ville være, bare at finde nogen, der bare kunne bygge boliger. Det er der mange, som kan. Men formålet skal være noget andet, og det har FB Gruppen vist, at de kan. Så nu har vi halvandet år til at få planerne på plads, så vi får det mest mulige ud af det store og centrale område, som Baltorpplænen er,” siger Carsten Riis, som understreger, at de kommende boliger ikke bliver almene boliger, men privat udlejning, ejer eller andel.