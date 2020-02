Røgen skal helt væk fra idrætten

Uanset hvor små eller store børnene er, så skal de ikke generes af røg i Måløv Idrætsforening, hverken inde eller ude. Især de mindste, der her træner mandag aften i Måløv Hallen, skal holdes fri for røg. Foto: Kaj Bonne.

Røgfrit Måløv Idrætsforening har som den første i Ballerup Kommune gjort det helt synligt, at man vil adskille rygning fra idrætten. Kampagnen hedder Røgfrit Idrætsliv.

Af Ulrich Wolf

Det har i mange år været helt almindeligt accepteret, at man ikke ryger i eksempelvis idrætshaller og indendørs ved arrangementer i idrætshaller. Især ikke, når der er børn og unge til stede.

Men i Måløv Idrætsforening er man nu gået skridtet videre. Man vil simpelthen ikke tillade rygning på de områder, hvor der færdes børn og unge. Det betyder heller ingen rygning ved indgangene til haller og klubhuse. Rygere må helt væk, eventuelt til specielle lettere afsides områder, hvor de kan ryge.

Den nye røgfri politik er besluttet i foreningens bestyrelse og er trådt i kraft i midten af januar. Det betyder i praksis, at man alle steder gør synligt opmærksom på, at der ikke må ryges på områderne og desuden vil man indskærpe overfor alle, frivillige, forældre, trænere og andre, at man ikke ryger i børn og unges nærvær.

Mere synligt

”Det er en del af vores indsats for et røgfrit miljø. Det har egentlig ikke været noget problem, for vi har ikke oplevet de store gener med folk der ryger ved vores klublokaler. Men der har været en episode, hvor en træner måtte skære sig igennem et lokale, hvor der blev røget, så nu gør vi det endnu mere synligt, at man ikke må ryge. Vi har drøftet det med Ballerup Idrætsby, som nu vil gå videre med det til andre foreninger og desuden vil stå for det videre forløb,” siger Thomas Lorentzen, formand for Måløv Idrætsforening. Det betyder, at man eksempelvis kan indrette specielle områder for rygere, langt væk fra klubhuse og haller.

”Hvor det bliver, ved vi ikke, men det kan eksempelvis være på p-pladsen. Der bliver desuden en del af ansættelseskontrakten med ledere og trænere, at de ikke må ryge tæt på de unge, heller ikke hvis de er på ture. Så må de ryge, når de ikke er sammen med børnene. Jeg vil som sagt gerne understrege, at det ikke er noget, vi har oplevet som et generelt problem hos os, men at vi nu bare har visualiseret vores politik og vi håber, at det kan brede sig til andre klubber, så vi kan få det gjort til en helt naturlig del af tankegangen, når man kommer i idrætsklubber,” siger Thomas Lorentzen.

De nye regler betyder også, at man ikke sælger eller bruger hverken tobak, e-cigaretter eller snus i foreningen.