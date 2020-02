Renovering af Centrumgaden deles op

Den ene del af Centrumgaden, fra Bydammen til Linde Alle, med blandt andet Kirketorvet bliver renoveret i første omgang i forbindelse med det store kloakarbejde. Anden del af gaden må vente et år eller to på grund af, at projektet bliver markant dyrere end forventet. Foto: privatfoto

Ombygning Den store modernisering af Centrumgaden i Ballerup bliver dyrere end forventet. Nu bliver den delt op i etaper.

Af Ulrich Wolf

Når man kigger sig omkring i Ballerup midt kan man se, at det store kloakarbejde, som Novafos er i gang med ruller derudad. Snart skal man gang med kloaksepareringen i Centrumgaden og her var planen, at Ballerup Kommune i forlængelse af Novafos’ arbejde skulle renovere Centrumgaden med ny belægning og udsmykning for at gøre den mere attraktiv og moderne.

Men nu viser det sig, at planerne bliver noget dyrere for Ballerup Kommune end planlagt.

Større område

Dels har Novafos optimeret deres del af projektet, så de slet ikke behøver at grave så meget som planlagt og dermed bliver det areal, som Ballerup Kommune skal betale for at renovere, langt større.

Dels er det blevet klart, at selve renoveringsprojektet er langt mere omfattede end først antaget, idet man både skal renovere samtidig med, at man skal have en gade til at leve og fungere.

Desuden er der gang i så mange andre byggearbejder for tiden, at der bliver kamp om byggepladserne for de enkelte entreprenører, og det øger omkostningerne. Derfor er de afsatte 25 millioner kroner ikke nok til at gennemføre den samlede renovering af Centrumgaden.

På den baggrund har teknik- og miljøudvalget besluttet, at gennemføre renoveringen i to etaper.

Tre scenarier

I forbindelse med behandlingen havde udvalget tre scenarier, de kunne vælge imellem. Man kunne vælge at gennemføre renoveringen af hele Centrumgaden men med dårligere kvalitet, eller kun på en del af Centrumgaden.

Endelig kunne man vælge at dele renoveringen op i to dele med den ønskede høje kvalitet, og dermed bibeholde niveauet af renoveringen, men så udskyde halvdelen af projektet et eller to år.

Udvalget valgte den sidste løsning og det betyder, at Centrumgaden fra Linde Alle til Bydammen renoveres først, mens stykket fra Linde Allé til Ballerup Centret renoveres senere.

I Centrumgadens handelsforening bliver nyheden modtaget med glæde – trods alt.

”Jeg synes det er positivt, at man bibeholder niveauet og ikke går på kompromis med kvaliteten. Det er klart, at det tager tid og det kan være svært at vente på, at hele gaden bliver færdig. Men der tegner sig et billede, som er godt for gaden. Men vi bliver først for alvor færdig i 2022 og det er lang tid at vente,” siger Claus Dahl, formand for handelsforeningen i Centrumgaden.

Restfinansieringen af projektet vil indgå i budgetforhandlingerne for 2021, så man hurtigst muligt kan få skaffet midlerne til at gennemføre Centrumgadens forskønnelse.