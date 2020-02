Ballerup Centret er på vej ind i fremtiden

Ballerup Centret er i gang med store udviklingsplaner. Ny biograf og en række nye butikker er på vej, så man behøver ikke at frygte for fremtiden, ifølge centerchefen. Foto: privatfoto

Udvikling Trods snak om stigende nethandel, pressede detailbutikker og en række lukkede butikker i Ballerup Centret, så forsikrer centerchef Christer Thorell, at Ballerup Centret står stærkere end længe. Fremtiden er ved at rykke ind.

Af Ulrich Wolf

For et par uger siden gik Ballerup Centret og ejeren Dades i gang med byggeriet af den nye biograf, der efter planen skal stå færdig i 2021. Men den er blot kulminationen på en række indledende øvelser, der skal gøre Ballerup Centret til et moderne center, der kan være en succes i mange år fremover.

Det fastslår centerchef Christer Thorell i hvert fald, da vi får en snak med ham om centret og fremtiden.

Mange borgere har nemlig i de senere måneder set en række butikker i centret lukke. De tomme huller i butiksrækkerne har give anledning til spekulationer om centret simpelthen var ved at bukke under. Men det er på ingen måde tilfældet – tværtimod, forsikrer centerchefen.

Flere kunder

”Der sker rigtig meget og det har der gjort et stykke tid. Meget har ikke været synligt for vores kunder. Vi har renoveret vores klimaanlæg og ført vores teknik up to date. Vi har arbejdet internt på en række nye processer og arbejdsgange og i det hele taget gjort centret klar til moderne tider. Så i den forbindelse vil jeg meget gerne rose vores butikker og personale for, at de klør på trods udfordringer indimellem,” siger Christer Thorell, som fortæller at centret havde 10 procent flere kunder i 2019 end i 2018, hvor man havde et ganske svært år.

”Det er meget positivt. Vi har spurgt vores kunder og mange svarer faktisk, at de gerne vil centret. Men der har også været udfordringer og det arbejder vi på, blandt andet med at gøre vores bygninger mere komfortable. Vi måles jo mod de store centre, især Rødovre Centrum og Lyngby Storcenter. Det er da indimellem som at spille mod Real Madrid, men vi taber ikke 5-0. Vi lægger os i selen og derfor er der også rigtig meget i gang, blandt andet på baggrund af den feedback, vi har fået fra kunderne og ud fra, at vores ejer rent faktisk vil investere i Ballerup Centret.

Det er et unikt center med nogle unikke og meget loyale kunder,” siger Christer Thorell, som understreger, at Ballerup Centret netop skal være et center der rækker ud mod oplandet mod Egedal og Frederikssund.

Plan for butikker

Men for at være et attraktivt center skal man også have nogle spændende butikker og oplevelser. Biografen er på vej, men de kræver også et fyldt butiksstrøg. Og det kommer, siger centerchefen.

”Vi har en del tomme butikker for tiden, det kan enhver se. Men der er faktisk en plan med det, selvom det naturligvis ikke er optimalt. Vi har vidst et stykke tid, at vi skulle bygge biograf og at vi derfor skulle rykke rundt på nogle butikker.

Derfor har vi faktisk ventet med at fylde nogle af butikkerne ud, så vi havde noget at rykke rundt med. Desuden er der så sket det, at eksempelvis Game Stop på landsplan besluttede at lukke ned, hvilket vi ikke kunne gøre noget ved. Matas rykkede så til en ny placering, LOOP kommer hvor Eva Sko lå og der er flere koncepter på vej, som vi bare venter med, indtil vi er på plads. Så vi tager tingene i etaper og det tager tid. Jeg kan godt forstå, hvis kunderne lige nu tror, at det hele er ved at lukke ned, men det er bestemt ikke tilfældet,” siger Christer Thorell, som også glæder sig over, at Ballerup Kommune generelt er blevet attraktivt for mange at flytte til.

”Det er vigtigt, at vi styrker det lokale center, for vi har noget unikt og en lokal forankring. Men det kræver også, at vi skaber oplevelser for vores kunder og det er netop det, som er i gang med ny biograf og attraktive butikker. Nethandelen betyder noget, det kan vi ikke løbe fra, men vi skal bare rykke os til noget andet. Et center skal være stedet, hvor man får en fælles totaloplevelse. Vi skal væk fra bare at være ’praktisk’,” siger centerchefen, som personligt glæder sig til den kommende tid.

Høste frugten

”Jeg siger bestemt ikke, at alt er fantastisk og at der ikke er plads til forbedring. Det er der altid, men vi er i gang. Nu har vi brugt flere år på forberedelserne, og nu kan vi snart se de fysiske forandringer og forbedringer. Det glæder jeg mig til. Så kan jeg også komme ’ud af hulen’ og være mere synlig og interaktiv med kunderne. Jeg se frem til at høste frugten af det store forarbejde, vi har gjort, og skabe det bedste center for vores kunder og butikker. Der er en speciel vibe i Ballerup og den skal fortsætte. I 2018 kunne vi fejre 45 års fødselsdag og med de nye investeringer, så kan vi også fejre 90 års fødselsdag, det er jeg sikker på,” siger Christer Thorell.