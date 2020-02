Gode råd til at få din have sommerklar

SPONSORERET INDHOLD: Vinteren og det efterfølgende forår har sat sine spor hos alle haveejere. Buske og blomster begynder så småt at gøre klar til sommer og sol. Mange måneders kolde temperaturer og heftige regnskyl har desværre ikke pyntet, men derimod gjort havearbejdet meget større.

Det kan være uoverskueligt at tænke sig til, hvordan man skal nå at få haven fin inden de første solstråler rammer Danmark, men ikke desto mindre er det muligt. Læs med her og få overblik over, hvordan du får haven sommerklar.

Dan et overblik og gå strategisk til værks

Meget kan have brug for opmærksomhed og pleje efter mange måneders gråvejr. Haveelskerne, som bevæger sig udenfor i de kolde temperaturer og ordner have, er få. De fleste har nok lykkeligt glemt det kæmpe stykke arbejde, som har hobet sig op. Start med at lave en liste over de ting, som du ved du skal have ordnet. Det kan være så simpelt som at tæmme græsplænen, som har fået lov til at vokse frit, eller at få klippet hækken til. Når først du har fået overblik over den tilstand som din have er i, kan du begynde med arbejdet.

Fjern alle spor fra vinter og forår

Kolde temperaturer og vådt vejr efterlader tydelig spor i en have. En haveejers værste mareridt er at træde ud på fliserne og se en masse hvide pletter eller grønne plamager. Alger rammer de fleste haver og i med det klima, som vi har i Danmark, er det næsten umuligt at undgå. Det kan derfor være en god ide, at få en professionel algebehandling. En algebehandling fjerner ikke kun dine alger, den virker også forebyggende. Alger kan være svære at komme af med, det er derfor en god ide at få det gjort professionelt.

De fleste, som tager sagen i egen hånd, for fat i en højtrykspoler og går selv igang. Denne proces kan dog beskadige dine fliser, ved at fjerne belægningen eller overfladen, hvilket gør det nemmere for alger at gro. Desuden kan en skadet overflade betyder, at dine fliser revner nemmere når det er frostgrader.

Vedligeholdelse, vedligeholdelse, vedligeholdelse!

Det bedste du kan gøre for at undgå en masse timer brugt i haven, er at vedligeholde din have. Simple opgaver såsom vedligeholdelse af buske, plæne, hæk og planter, gør arbejdet til næste forår meget mere overskueligt. Jo mere du vedligeholder din have, desto mindre arbejde skal der til for at gøre den sommerklar.

Få børnene med ud i haven

Selvom havearbejde kan være en lang og til tider fysisk hård proces, behøver det ikke at være kedeligt. Tag hele familien med ud i haven og gør det til en hyggelig stund. Det kommer til at føles godt, når i kan se jeres hårde arbejde bære frugt. Jo flere i er om det, jo mindre arbejde er der også pr. mand. Et godt tip er at gøre oprydningen til en leg. Lav en konkurrence om, hvem der kan samle flest blade sammen, eller hvem der er hurtigst til at fjerne grene fra græsset. At gøre din have sommerklar kan sagtens være en hyggelig proces.