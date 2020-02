Behandling af urininkontinens (ufrivillig vandladning) hos mænd

SPONSORERET INDHOLD: Hvad er urininkontinens hos mænd? Og hvordan kan ufrivillig vandladning behandles? Læs om diskrete hjælpemidler her!

Behandling af urininkontinens hos mænd

På verdensplan lider over 2 millioner mænd af urininkontinens, hvilket gør det til en meget almindelig lidelse. Ufrivillig vandladning opleves forskelligt fra mand til mand, men uanset om det gælder nogle få dråber eller større lækager, er der hjælp at få. For mænd med inkontinens kan især uridomer og urinposer være effektive midler til at bevare kontrollen.

Årsagen til ufrivillig vandladning hos mænd er ofte relateret til et medicinsk problem eller til behandlinger, der omfatter prostatakirtlen. Alt efter årsagen til din urininkontinens, har det en særlig påvirkning på dine nerver og muskler, som er afgørende for, hvilken type inkontinens du har. Derfor er det vigtigt, at du bliver korrekt diagnosticeret af din læge, så du kan få den rette behandling.

Hvad er ufrivillig vandladning?

Der er forskellige former for urininkontinens, som alle har forskellige påvirkninger og årsager. De mest almindelige typer urininkontinens er stressinkontinens, tranginkontinens og blandingsinkontinens.

• Stressinkontinens er ufrivillig vandladning ved fysiske anstrengelser, herunder sport og motion, men også når du nyser, hoster eller ler. Dette opstår når bækkenbundens muskler er for svage til at holde lukkemusklen omkring urinrøret lukket.

• Tranginkontinens skyldes ufrivillige, ukontrollerede sammentrækninger af blærens muskler. En ustabil eller overaktiv blære medfører en hyppig vandladningstrang, der ofte ender med ufrivillig vandladning, før du når at komme på toilettet.

• Blandet urininkontinens er en kombination af stressinkontinens og tranginkontinens, hvilket betyder, at du både oplever urinlæk ved fysiske anstrengelser og en hyppig vandladningstrang.

Diskrete og pålidelige hjælpemidler

For mænd med urininkontinens er diskrete og pålidelige hjælpemidler, som uridomer og urinposer, effektive og behagelige løsninger på ufrivillig vandladning. Generelt behandles urininkontinens hos mænd ofte med absorberende produkter, som f.eks. bleer til voksne og dråbesamlere. Dog er det blevet påvist, at alternative og mere diskrete løsninger som uridomer og urinposer fra Coloplast rent faktisk forbedrer livskvaliteten sammenlignet med de absorberende produkter.

Mest af alt minder et uridom om et almindeligt kondom, der påsættes på samme måde, men som har et hul for enden af uridomet. Her bliver uridomet koblet til en urinpose, som du bærer diskret og sikkert på låret. Både uridom og urinpose fås i flere størrelser. På den måde kan du være sikker på at få et uridom med en behagelig pasform og samtidig sikrer du, at urinposen har den rette størrelse til dine personlige behov. Du tømmer blot posen for urin, når det passer dig. Det er en diskret og pålidelig løsning, som gør, at du kan føle dig sikker hele dagen.

Conveen® uridomer og urinposer

Op imod 10% af alle mænd over 45 år har problemer med at holde på vandet, selv når de udfører almindelige dagligdagsaktiviteter. Det betyder dog ikke, at du bare skal acceptere problemet. Conveen® er et udvalg af uridomer og urinposer fra Coloplast, som kan tilpasses dine personlige behov. Med Conveen® kan du holde dig tør og fokusere på at gøre de ting, du holder af, i din dagligdag. Læs mere om de mest populære produkter herunder.

Conveen® Optima uridomer

Conveen Optima uridomer er diskrete, pålidelige og en brugervenlig løsning for de fleste mænd, som lider af ufrivillig vandladning. Dette produkt er en af favoritterne blandt andet fordi:

• det er designet med en dobbelt udrulningsstrip, som sikrer en nem og jævn udrulning af uridomet

• det lækagefri system er designet til at give bedst mulig sikkerhed

• materialet er silikone, der er et elastisk materiale, som huden nemt kan ånde igennem.

Conveen® Contour Flerkammer-benpose

Dette produkt giver en sikker og pålidelig urinopsamling, hvor urinen fordeler sig i flere kamre for øget diskretion. Flerkammer-benposen tilbyder flere fordele såsom:

• at udløbsventilens lukkeclips er let og sikker at betjene

• at den bløde bagside øger komforten under brug

• Og så er den fremstillet i et diskret ”ikke-medicinsk” design.

Conveen® Active urinpose

Denne urinpose henvender sig til brugere med en aktiv livsstil. Posen har et diskret design med et behageligt elastikbånd, som skal sidde rundt om dit lår. Det giver dig en god bevægelighed og gør urinposen let at anvende. Active urinposen har flere gode funktioner, blandt andet:

• Blød udløbsventil, der giver mulighed for tømning uden at du skal fjerne opsamlingssystemet.

• Posens inderside har en silikonebelægning, der forhindrer stroppen i at glide ved fysisk aktivitet.

• Tilbageløbsventil, der sikrer at urinen ikke kan løbe tilbage til katetret eller uridomet.

Frihed til at leve livet

Der er mange ting, du kan gøre for at bevare kontrollen og leve et aktivt liv med ufrivillig vandladning. Det er altid en god idé at konsultere din læge, så du kan være sikker på at vælge den rette løsning. Har du brug for gode råd til, hvordan du kan få frihed til at nyde livet uden frygt for lækage, kan sygeplejerskerne hos Coloplast støtte dig med svar på alle dine spørgsmål. Og de har naturligvis tavshedspligt.

Bestil uridomer og urinposer gratis hos Coloplast

Diskrete og pålidelige hjælpemidler kan være til stor hjælp, hvis du som mand har ufrivillig vandladning. Er du i tvivl om, hvilket uridom og urinpose du skal vælge, kan du altid bestille gratis vareprøver hos Coloplast. På den måde kan du nemt og hurtigt prøve de forskellige produktvarianter for at finde netop de, der gør din hverdag lettere. Coloplast leverer desuden din bestilling inden for 24 timer på hverdage, og der er fri fragt på alle ordrer. Du kan derfor være helt tryg, når du vælger produkter fra Coloplast.