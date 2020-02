Klumme: Livsfarlig madpakke

det søde morliv Skribenten bag Ballerup Bladets klumme ’Det Søde Morliv’ er Nicola Sandra Voss. Hun er 37 år, gift med Jonas og mor til to: Dixon på fem og Titan på tre år. Nicola bor i Måløv og er uddannet journalist. Hun er medstifter af hjemmesiden Filterfri.com og driver sin egen blog: Ordpigen.dk.

Af Nicola Sandra Voss

Selvom det er Dixon der går i skole, er jeg så sandelig også under oplæring. Dixon er pludselig blevet meget mere opmærksom på sin madpakke end han nogensinde før har været. Den skal nemlig være sej.

Det vil sige, hans tidligere elskede fiskefrikadeller er nu ’no-go’. Lillebror ostehaps er stadig cool (det synes hans mor bare ikke. Slet ikke prisen på dem) og yoghurt i bægre er store hit. Personligt gør det næsten fysisk ondt, når jeg køber et lille bitte bæger yoghurt til samme pris som en hel liter.

Så jeg spurgte nysgerrigt ind til de andre børns madpakker. Naturligvis nævnte han både knækbrød med marmelade, figenstænger og salami-hapsere. Men pludselig sagde han noget, der vækkede genklang. Jordnødder.

”Ja, Hugo gav mig to.”

I skolen spiser de 10’er maden udenfor, hvilket jeg ikke er fan af, så ideen om noget rimelig nærende, der ikke fedter, tiltalte mig straks. Normalt får Dixon et æble med, men jeg forstår jo godt, at det er lidt kedeligt i længden.

Et par dage senere stod jeg i Lidl med en gigantisk pose jordnødder. Dem, der kender mig godt ved, at jeg aldrig går af vejen for et godt tilbud. Og således pakkede jeg en ekstra stor 10’er pose, så Dixon også kunne dele lidt ud af jordnødderne.

Den dag hentede jeg ham selv fra skole og da jeg spurgte, hvordan det var gået, var svaret:

”I musik var William fræk og blev sendt udenfor døren. Men så var alle frække og timen stoppede og læreren vil skrive til dig.”

”Nå,” udbrød jeg lettere overrasket, mens Dixon fortsatte:

”Og Jens fik hjernerystelse og kastede op flere gange.”

”A hvad for noget?” udbrød jeg, mens ordene fløj ud af mig:

”Hvordan skete det? Hvor? Er han ok? Kom der en læge?”

”Jeg ved det ikke mor. Jeg så ham bare kaste op inde i klassen,” afbrød Dixon mig.

”Nå, puha sikke en dag” svarede jeg og Dixon tilføjede:

”Nå ja, Lasse slugte også en sten, der sad fast i halsen.”

”Altså, hvad siger du til mig? Er der ikke gårdvagter?” fik jeg vist udbrudt, mens Dixon svarede irriterende fornuftigt:

”Jo mor, men vi er jo mange børn.”

Da vi kørte fra skolen, var jeg tydeligt mere mærket af Dixons fortællinger end ham selv. Vi kørte hjem til Måløv og hentede lillebror i børnehaven. Jeg tror, det var mor-maven, der affødte en stærk trang til at holde mine børn tæt og beskytte dem.

Men det varede kun, indtil vi igen kom ud til bilen og lillebror mente, han selv skulle åbne bildøren. Jeg var overbevist om at det var en motorisk umulig opgave for ham, men som så tit med den dreng, tog jeg fejl. Døren kom op. Ja, den nærmest fløj op. Med det resultat at Titan glemte at flytte sig, mens døren fløj lige ind i hovedet på ham. Et kort øjeblik nåede jeg at tænke, at hele Måløv højst sandsynligt kunne høre hans skrig. Dixon tog det noget mere afslappet og konstaterede:

”Det er nok bare sådan en dag, hvor alt går galt.”

Aftenen forløb rimelig roligt. Det vil sige med de normalt forventelige slåskampe, skrig, skrål og grin mellem brødrede.

Om aftenen, da jeg puttede dem, hørte vi en ambulance ude på Frederikssundvejen.

”Der er mange mennesker, der ikke er gode til at passe på sig selv,” sagde Dixon bestemt.

”Det har du ret i, men der sker også uheld og frygtelige ting, som vi ikke selv kan styre,” forklarede jeg.

”Okay mor, der er noget, jeg ikke har sagt,” tilstod Dixon og sagde:

”Den der sten, Lasse slugte, var vist en jordnød eller skallen fra en. Han pillede den op fra jorden og spiste den og så sad den fast.”

Lettere chokeret gik jeg ud i køkkenet og lavede madpakke og pakkede 10’er mad. Et flot stort æble. Som måske er kedeligt, men som forhåbentlig fratager mig dårlig samvittighed over kvælnings-forsøg på andre børn. (PS navnene er opdigtede).