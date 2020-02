Mange millioner til bedre normeringer i daginstitutionerne

debat Den socialdemokratiske regering har sammen med støttepartierne i forbindelse med finansloven afsat 500 millioner kroner i 2020 til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Af Peter Als (A) og Maria Assov (A), henholdsvis formand og næstformand i børne- og skoleudvalget.

Den socialdemokratiske regering har sammen med støttepartierne i forbindelse med finansloven afsat 500 millioner kroner i 2020 til bedre normeringer i daginstitutionerne. Dette er det første skridt mod minimumsnormeringer og der vil i de kommende år komme flere penge fra regeringen.

Ballerup Kommune modtager cirka 4,4 millioner kroner ud af de 500 millioner og disse penge vil vi gerne have ud til institutionerne hurtigst muligt.

Socialdemokraterne i Ballerup ønsker at disse penge fordeles ligeligt ud på daginstitutionerne efter antal børn, så pengene kommer alle børn til gavn. Det er også den tildelingsmodel, regeringen har tildelt kommunerne efter i år.

Pengene skal bruges til ansættelse af mere pædagogisk personale og vi vil gerne sætte denne proces i gang allerede efter vores næste møde i børne- og skoleudvalget, som afholdes den 10. marts.

Vi er glade for, at aftaleparterne på Christiansborg har truffet beslutningen om, at pengene kommer ud nu og ikke afventer en længere debat i Folketinget om, hvordan pengene skal fordeles. Det ville have vanskeliggjort at få brugt pengene i år.

Hvordan midlerne for de kommende år tildeles kommunerne, må vi afvente at se, men aftalen er, at der er afsat 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner i 2022, 1,2 milliarder i 2023, 1,4 milliarder i 2024 og 1,6 milliarder i 2025 til løbende at øge normeringerne.

Vi ser frem til dette generelle løft af normeringerne i vores daginstitutioner. Vi ser også frem til, at de pædagogiske uddannelser får et løft. Vi har brug for at få uddannet flere pædagoger, som kan udfylde de stillinger, der vil blive opslået de kommende år. Det bliver forhåbentlig mere attraktivt at blive uddannet som pædagog, når både uddannelsen og normeringerne får et løft.