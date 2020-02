Succes med brikkerne

Der blev hygget og spillet ved brættet, da BMS Backgammon holdt spille og teoriaften i AktivCenter Ballerup.

backgammon Det blev en kæmpe succes, da BMS Backgammon den 5. februar inviterede til en lang og spændende aften i AktivCenter Ballerup.

Af Redaktionen

Over 20 mennesker var med til først en spændende og lærerig omgang teori i centrets auditorium, herefter caféturnering og hyggekampe i cafeen i samme hus. I auditoriet kom Jens Christian Pedersen godt rundt omkring doubleterningen og de matematiske spidsfindigheder, der følger med.

Aftenen blev så stor en succes, så BMS Backgammon har besluttet at gentage arrangementet onsdag den 4. marts.

Igen med start klokken 18, og igen med Jens Christian Pedersen som oplægsholder, denne gang om brugen af doubleterningen i slutspillet.

Fra klokken 19 sættes gang i turneringen, og som altid er der mulighed for at spille med her eller bare tage nogle hyggekampe, hvis man foretrækker det. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.