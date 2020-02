Sejr til seniorerne fra Tapeten

De glade seniorvolleyspillere med pokalen som bevis på sejren i landsmesterskabet.

volleyball Tapetens volleyteam 60+ har netop deltaget i landmesterskaberne for seniorvolley 60+, som foregik i Ceres Arena i Århus.

Af Redaktionen

Tapeten stillede med tre hold og efter nogle spændende indledende kampe, gik to hold videre til finalen. Dermed kunne spillerne drage hjem med både en første-, anden- og femteplads.

Mange fra volleyteamet har dyrket forskellige sportsgrene i deres yngre dage, for eksempel badminton, tennis, fodbold og håndbold, og synes nu, at det er sjovt at kunne forsætte et aktivt sportsliv med volley, selvom man har passeret de 60 – og den passion har nu givet konkrete resultater.

Tapetens senioridræts volleyteam har eksisteret i over seks år, hvor de startede med 10 spillere, man har i dag i 36 spillere. Man kan læse mere på www.tapeten.dk.